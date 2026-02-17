 
 
Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона

Источник: The CW

В феврале 2025 года на телеканале The CW состоялась премьера комедийного-драматического шоу «Хороший коп, плохой коп». А спустя год после премьеры канал отменил сериал после первого же восьмисерийного сезона. Новые эпизоды проекта его зрители могут уже не ждать.

Главные роли в «Хорошем копе, плохом копе» исполняли Лейтон Мистер («Сплетница»), Люк Кук («Династия», «Куколка») и Клэнси Браун («Миллиарды», «Декстер: Новая кровь», «Фоллаут»).

В центре сюжета отменённого шоу детективы полиции маленького города Лу (Мистер) и Генри (Кук). Они — сестра и брат, вынужденные работать вместе. На работе им приходится сталкиваться с колоритными местными жителями и испытывать острую нехватку ресурсов. При этом всём у них ещё и непростые отношения друг с другом и с начальником полиции Хэнком (Браун), который является их отцом.

Хороший коп, плохой копКомедия
