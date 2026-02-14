В планах на «Разделение» третий и четвёртый сезоны, а создатели шоу не против идеи других проектов по вселенной

Сериал «Разделение» официально вернётся на малые экраны с третьим сезоном. Стриминговый сервис Apple TV ранее продлил одно из своих самых успешных шоу на новый сезон. Но одним только продлением «Разделение» может не ограничиться. Издание Deadline в эксклюзивном материале рассказало, что происходит с сериалом.

Если верить СМИ, шоу больше не будет производиться «внешней» компанией Fifth Season, ответственной за два первых сезона «Разделения». В конце прошлого года Apple выкупила все права на шоу, и в дальнейшем оно будет производиться «внутренней» компанией Apple Studios. Но Fifth Season продолжит участвовать в создании проекта. По оценкам источников, выкуп прав на «Разделение» стоил чуть меньше $ 70 млн.

Deadline утверждает, что целью является сделать сериал на четыре сезона, и Apple Studios поддерживает эту идею. «Разделение» официально пока продлили только на третий сезон. Но СМИ пишет, что сериалу уже гарантирован четвёртый, который может стать последним. Решение о пятом сезоне зависит от Дэна Эриксона и Бена Стиллера, руководящих проектом. Но на данный момент они считают, что пятого не будет. При этом авторы открыты для идеи новых проектов по вселенной «Разделения». В числе возможных вариантов приквел, спин-оффы и зарубежные версии.

Съёмки третьего сезона Apple надеется начать этим летом. В настоящее время продолжается работа над сценариями новых эпизодов. По данным СМИ, шесть уже написаны, сценарий седьмой серии на стадии наброска, и ещё пару серий предстоит написать. Из-за запутанной мифологии шоу работа над текстами требует времени, которое может понадобиться и на внесение изменений в уже готовые сценарии. Стиллер и Apple планируют приступить к производству третьего сезона, имея в наличии готовые сценарии, даже если начало съёмок придётся немного отложить.