 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Властелин кольца Шон Эстин делится «волшебным» артефактом в трейлере фильма «Вопрос времени» Свадьба Роберта Паттинсона и Зендеи закончится бедой и разбитыми носами «Грешники» бьют рекорды — объявлены номинанты «Оскара 2026» Джонни Депп стал вредным дедом на первых кадрах сказки «Эбенезер: Рождественская история» Даже не спрашивайте зачем: Стивен Кинг и Майк Флэнаган готовят экранизацию «Мглы»
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
309

В планах на «Разделение» третий и четвёртый сезоны, а создатели шоу не против идеи других проектов по вселенной

Источник: Apple TV+

Сериал «Разделение» официально вернётся на малые экраны с третьим сезоном. Стриминговый сервис Apple TV ранее продлил одно из своих самых успешных шоу на новый сезон. Но одним только продлением «Разделение» может не ограничиться. Издание Deadline в эксклюзивном материале рассказало, что происходит с сериалом.

Если верить СМИ, шоу больше не будет производиться «внешней» компанией Fifth Season, ответственной за два первых сезона «Разделения». В конце прошлого года Apple выкупила все права на шоу, и в дальнейшем оно будет производиться «внутренней» компанией Apple Studios. Но Fifth Season продолжит участвовать в создании проекта. По оценкам источников, выкуп прав на «Разделение» стоил чуть меньше $ 70 млн.

Deadline утверждает, что целью является сделать сериал на четыре сезона, и Apple Studios поддерживает эту идею. «Разделение» официально пока продлили только на третий сезон. Но СМИ пишет, что сериалу уже гарантирован четвёртый, который может стать последним. Решение о пятом сезоне зависит от Дэна Эриксона и Бена Стиллера, руководящих проектом. Но на данный момент они считают, что пятого не будет. При этом авторы открыты для идеи новых проектов по вселенной «Разделения». В числе возможных вариантов приквел, спин-оффы и зарубежные версии.

Съёмки третьего сезона Apple надеется начать этим летом. В настоящее время продолжается работа над сценариями новых эпизодов. По данным СМИ, шесть уже написаны, сценарий седьмой серии на стадии наброска, и ещё пару серий предстоит написать. Из-за запутанной мифологии шоу работа над текстами требует времени, которое может понадобиться и на внесение изменений в уже готовые сценарии. Стиллер и Apple планируют приступить к производству третьего сезона, имея в наличии готовые сценарии, даже если начало съёмок придётся немного отложить.

Теги
РазделениеApple TV+
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

2Опубликован новый кадр из сериала «Наваждение» на вампирскую тематику 5«Кинопоиск» выпустит комедийно-драматический сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко 8Идут съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой

Тоже интересно

4Последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» отснят 4Четвёртый сезон «Ричера» ближе, чем вы думали 15Страшно провалившийся ужастик «28 лет спустя: Храм из костей» выходит в цифре (но это не поможет) 1Грядёт ретробезумие: Image готовит мощнейший боевик в стилистике 1990-х 13Дуэйн Джонсон радостно едет в своё последнее «Джуманджи» (видео)

Далее на КГ

5
Семья собирается вместе в тизере комедии «Дед Фомич» с Николаем Добрыниным и Никитой Кологривым
 2
Рождение пляжовселенной! Звезда «Стрелы» Стивен Амелл получил главную роль в перезапуске сериала «Спасатели Малибу»
 1
У мультфильма «История игрушек 5» появился новый постер с основными персонажами продолжения
 8
Режиссёр «Глубокого синего моря» отправляет на корм акулам Аарона Экхарта и Бена Кингсли
 1
К историческому фильму «Королева Анна» с Екатериной Ворониной вышел постер
 0
КГ играет: Yakuza Kiwami, часть 3
 0
Сценарий экранизации видеоигры Dead by Daylight — в надёжных руках режиссёра «Пираний 3D» и автора сюжета серии «Заклятие»
 5
Sony реанимирует «Ангелов Чарли» с новым составом и сценаристом романтической комедии с Райаном Рейнольдсом и Сандрой Буллок
 6
Первый тизер «Что-то очень плохое должно случиться» от создателей «Очень странных дел» нагоняет интриги
 0
Страсти накаляются в трейлере второй части четвёртого сезона «Бриджертонов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 млрд рублей
 
Зловещая школота: первые подробности кроссовера Archie x The Army of Darkness
 
Кино К вредному старикашке Джонни Деппу в рождественской истории присоединились Дейзи Ридли и Руперт Гринт
 
Игры Заматеревший Леон Кеннеди в третьем трейлере Resident Evil Requiem
 
Аниме Летом продолжится аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — исекай про человека, попавшего в видеоигровой мир
 
Кино Хороший ход! «Голодные игры: Рассвет Жатвы» вернут Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
 
3ЕВА – 671: Слишком ленива, чтобы упасть
 
0Телеовощи – 636: Необязательная задница
 
0Ноль кадров в секунду – 616: Сплошной Китай
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 710: «Возвращение в Сайлент Хилл», «Семья в аренду», БДСМ-байкеры, номинанты на «Оскар 2026»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru