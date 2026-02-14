Страсти накаляются в трейлере второй части четвёртого сезона «Бриджертонов»

В День всех влюблённых потоковый сервис Netflix поделился с дорогими зрителями трейлером второй половины четвёртого сериала «Бриджертоны».

В первой части Бенедикт Бриджертон встретил на балу-маскараде Таинственную незнакомку, которая сбежала от него лишь только часы пробили полночь. Он долго искал её, но так и не смог найти. Но кого ищет мистер Бриджертон на самом деле? Даму в Серебре с маскарада или всё же служанку Софи Бек, в которую отчаянно влюбился по дороге?

Продолжение костюмированной драмы в декорациях альтернативного Лондона начала XIX века поведает, что же Бенедикт будет делать теперь, когда сделал даме сердца «предложение джентльмена», и готов ли он бороться за свою любовь. Узнаем 26 февраля.