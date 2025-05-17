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Сериал «Бриджертоны» станет одним из самых продолжительных шоу Netflix

Источник: Netflix

СМИ раскрыли новую информацию о будущем сериала «Бриджертоны» от стримингового сервиса Netflix. Находящийся в производстве четвёртый сезон костюмированной любовной драмы выйдет в 2026 году, и он не будет последним. Шоу заранее продлили на пятый и шестой сезоны. С выходом шестого «Бриджертоны» станут одним из самых продолжительных сериалов Netflix.

Самым длинным драматическим проектом видеосервиса является шоу «Виргин Ривер», продлённое на седьмой сезон. Фэнтези «Ведьмак» когда-то планировали растянуть до тех же семи сезонов, но планы изменились, и проект ограничится пятью.

«Бриджертоны» дебютировали на Netflix 25 декабря 2020 года. Сериал основан на одноимённом цикле романов за авторством Джулии Куинн. Третий сезон вышел в двух частях в прошлом году. Во всех представленных сезонах по восемь эпизодов.

Ранее стало известно о готовящейся для Netflix экранизации романа «Эпоха невинности».

Теги
БриджертоныNetflix
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