Эмма Фрост работает над экранизацией романа «Эпоха невинности» для Netflix

23 апреля, во Всемирный день книг и авторского права, стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал «Эпоха невинности» — экранизацию одноимённого романа американской писательницы Эдит Уортон, за который она получила Пулитцеровскую премию.

Возглавляет работу над проектом Эмма Фрост («Белая королева», «Белая принцесса», «Испанская принцесса»). Она назначена шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером адаптации.

Оригинальный роман был опубликован в 1920 году. Книга рассказывает про успешного нью-йоркского юриста Ньюленда Арчера. Он собирается женится на благовоспитанной Мэй Уэлланд. Но до их свадьбы из Европы в Нью-Йорк возвращается кузина Мэй, графиня Эллен Оленска. Ньюленд знакомится с Эллен и начинает влюбляться в неё.

Книгу уже экранизировали, но только в виде фильмов. Последняя на данный картина по роману вышла в 1993-м. Её снял режиссёр Мартин Скорсезе. Ньюленда в адаптации сыграл Дэниел Дэй-Льюис. Роль Мэй исполнила Вайнона Райдер, а Эллен — Мишель Пфайффер.