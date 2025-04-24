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Полноценный трейлер четвертого сезона антологии «Любовь, смерть и роботы» раскрыл названия эпизодов

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер четвертого сезона научно-фантастической анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы». Ролик среди прочего раскрывает названия десяти эпизодов, составляющих сезон.

Итак, зрителей ждут следующие истории:

  • Can’t Stop — эпизод о легендарном выступлении группы Red Hot Chili Peppers в 2003 году в ирландском замке Слейн;
  • Close Encounters of the Mini Kind — эпизод о миниатюрном вторжении пришельцев в духе классических научно-фантастических историй;
  • Spider Rose — частичное продолжение эпизода Swarm из третьего сезона, на этот раз о космических шахтерах, одна из которых хочет отомстить за смерть мужа;
  • 400 Boys — эпизод про постапокалиптический город, где действует титульная банда, подчиняющаяся жесткому, почти самурайскому, кодексу чести;
  • The Other Large Thing — эпизод о котике, жаждущем мирового господства — в этом деле ему помогает робот-дворецкий;
  • Golgotha — эпизод с живыми актёрами, где Рис Дарби играет викария, встретившегося с представителем инопланетной расы — пришелец убеждает священника, что мессия возродился как дельфин;
  • The Screaming of the Tyrannosaur — эпизод про гладиаторские бои генно-модифицированных бойцов на космической станции на потеху скучающим декадентствующим аристократам;
  • How Zeke Got Religion — действие этого эпизода развернётся во времена Второй мировой войны. Пилот бомбардировщика B-17 получает задание разбомбить церковь в оккупированной Франции, чтобы нацисты не успели разбудить спящее под ней древнее зло;
  • Smart Appliances, Stupid Owners — эпизод о презрении умных девайсов к собственным хозяевам;
  • For He Can Creep — в Лондоне 1757 года пациент скорбного дома считает, что сам Люцифер ждёт от него стихотворение, которое послужит началом Конца Света. Единственное, что стоит между поэтом и Князем тьмы — это обычный кот.

Четвертый сезон антологии «Любовь, смерть и роботы» выйдет 15 мая на Netflix.

Теги
Любовь, смерть и роботыТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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