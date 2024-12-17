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Зрители вернутся на «Секретный уровень» во втором сезоне антологии по известным игровым франчайзам

Источник: Prime Video

В декабре Amazon представит миру «Секретный уровень» — антологию анимационных короткометражных фильмов по известным игровым франчайзам. Проект для взрослой аудитории создавался силами творческой команды, ответственной за антологию «Любовь, смерть и роботы» для Netflix. Первый сезон шоу уже вышел в двух частях на стриминговом сервисе Prime Video, и он не станет последним. Ведь, как передаёт Deadline, у сериала будет второй сезон. Но, когда зрители смогут вернуться на «Секретный уровень», то есть посмотреть продолжение антологии, пока неизвестно.

В первый сезон вошли 15 историй. Они вдохновлены играми Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000 и PlayStation (PlayStation Studios). В сюжете по Armored Core был герой с внешностью и голосом Киану Ривза.

22 декабря состоится премьера третьего сезона антологии «Что если?». Ранее публиковали отрывок одного из будущих эпизодов. В ролике показали Мстители в роботах и огромных монстров.

Теги
Секретный уровень
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