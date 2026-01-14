Телеовощи. Выпуск 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия

Оценки
|08:03 —
|Обсуждение новостей
|41:11 —
|«Очень странные дела» — 5x05—08 (финал сериала)
|01:15:36 —
|«Ночной администратор» — 2x01
|01:19:35 —
|«Копенгагенский тест» (The Copenhagen Test) — 1x01
|01:26:30 —
|«Фоллаут» — 2x03—04
|01:44:54 —
|«Лэндмен» — 2x07—08
|01:55:59 —
|«Икусагами: Последний самурай» — 1x05
|02:01:39 —
|«Робин Гуд» — 1x09—10 (финал сезона)
|02:15:34 —
|«Киберслав» — 1x02—04
|02:30:16 —
|«Чудесный чудной мир Гамбола» — второй сезон
|02:44:09 —
|«Конь БоДжек» — 2x05
|02:49:40 —
|«Друзья» — 1x15—16
|02:58:38 —
|«Чудо» — 1x08
|03:10:18 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 6x23
|03:20:31 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 3x16
|03:44:00 —
|«Мажор» — 2x01
|03:56:54 —
|«Шахта» — 1x15
|03:59:54 —
|«Зена — королева воинов» — 2x17
|04:11:02 —
|«Божества Идатэн в мирном поколении» — 1x01
|04:27:06 —
|«Ангел» — 3x22
|04:33:38 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 9»
|04:41:44 —
|Завершение и благодарности спонсорам
