Сериал «Мистер и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном и Софи Тэтчер будет спасён

Сериальная жизнь «Мистера и миссис Смит» не завершилась с уходом со второго сезона Франчески Слоан — шоураннера первого сезона. Её место заняла драматург и сценарист Анна Оуян Мёнх, ранее работавшая над сериалами «Грызня» и «Разделение».

Слоан, один из создателей первого сезона и исполнительный продюсер, не смогла вернуться к продолжению сперва из-за проблем с актёрским составом, а затем из-за завершения контракта с Amazon MGM. В итоге она ушла на HBO.

Впрочем, некоторые сценарные наработки сохранились, как и заявленные исполнители главных ролей — Марк Эйдельштейн («Анора») и Софи Тэтчер («Шершни»). Исполнители ролей мистера Смита и миссис Смит первого сезона — Дональд Гловер и Майя Эрскин — в продолжении больше не участвуют.

При этом Гловер, также являющийся одним из создателей сериала, остаётся творчески причастным к постановке второго сезона.

Заполучив нового шоураннера, New Regency и Amazon MGM начнут обсуждать сроки старта съёмок второго сезона. Многое будет зависеть от занятости Эйдельштейна и Тэтчер. Если кто-то из них окажется слишком загружен, вероятно, будут привлечены другие актёры.

По мнению представителя Amazon MGM, Мёнх — феноменальная рассказчица, умеющая находить баланс между драмой с ярко прописанными персонажами, острым юмором и глубокой эмоциональностью. Мол, её предыдущие работы говорят сами за себя.

Сериал является адаптацией одноимённого комедийного экшена 2005 года. В первом сезоне два одиноких незнакомца, начинающие карьеру шпионов, вынуждены изображать женатую пару. Сезон заканчивается тем, что Джон и Джейн Смит участвуют в перестрелке, исход которой остаётся неизвестным.