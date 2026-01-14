 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Ёлки 12» заработали в прокате более 700 млн рублей Идут съёмки сказки «Варвара-Краса» с Тимербаевой, Петровым и Биковичем «Годзилла: Минус ноль» практически одновременно выйдет в Японии и Штатах История Уолли Уика — персонажа, который подарил жизнь новому жанру… и Диззи Шреддер настолько крут, что холод и ниндзя из червей ему нипочём: вышел новый выпуск личной мини-серии про него
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
433

Сериал «Мистер и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном и Софи Тэтчер будет спасён

Источник: Amazon

Сериальная жизнь «Мистера и миссис Смит» не завершилась с уходом со второго сезона Франчески Слоан — шоураннера первого сезона. Её место заняла драматург и сценарист Анна Оуян Мёнх, ранее работавшая над сериалами «Грызня» и «Разделение».

Слоан, один из создателей первого сезона и исполнительный продюсер, не смогла вернуться к продолжению сперва из-за проблем с актёрским составом, а затем из-за завершения контракта с Amazon MGM. В итоге она ушла на HBO.

Впрочем, некоторые сценарные наработки сохранились, как и заявленные исполнители главных ролей — Марк Эйдельштейн («Анора») и Софи Тэтчер («Шершни»). Исполнители ролей мистера Смита и миссис Смит первого сезона — Дональд Гловер и Майя Эрскин — в продолжении больше не участвуют.

При этом Гловер, также являющийся одним из создателей сериала, остаётся творчески причастным к постановке второго сезона.

Заполучив нового шоураннера, New Regency и Amazon MGM начнут обсуждать сроки старта съёмок второго сезона. Многое будет зависеть от занятости Эйдельштейна и Тэтчер. Если кто-то из них окажется слишком загружен, вероятно, будут привлечены другие актёры.

По мнению представителя Amazon MGM, Мёнх — феноменальная рассказчица, умеющая находить баланс между драмой с ярко прописанными персонажами, острым юмором и глубокой эмоциональностью. Мол, её предыдущие работы говорят сами за себя.

Сериал является адаптацией одноимённого комедийного экшена 2005 года. В первом сезоне два одиноких незнакомца, начинающие карьеру шпионов, вынуждены изображать женатую пару. Сезон заканчивается тем, что Джон и Джейн Смит участвуют в перестрелке, исход которой остаётся неизвестным.

Теги
Мистер и миссис СмитДональд ГловерМарк ЭйдельштейнСофи Тэтчер
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Amazon нашёл новую миссис Смит для Марка Эйдельштейна

Тоже интересно

50Слишком рано вышел: «Аватар: Пламя и пепел» сильно проигрывает по сборам «Пути воды» 6Подозрительный Крис Хемсворт на первых кадрах криминального триллера «Преступление 101» 5Провалившаяся бойцовская драма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант скоро выходит на цифре 0Мохнатый любимец публики возвращается в первом выпуске кровавой антологии от Marvel 31Идеальный Дамблдор! Первый взгляд на Джона Литгоу в новом «Гарри Поттере»

Далее на КГ

7
Новогодний кинопрокат поставил рекорд по сборам
 1
Облизанный критиками «28 лет спустя: Храм из костей» может спугнуть «Аватар 3» с первого места в прокате
 13
Неутешительная правда про киновселенную Warhammer 40,000 от Генри Кавилла: нет никаких точных сроков
 6
«Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому
 1
Уже 5 миллиардов! Новое достижение «Чебурашки 2»
 7
Николас Кейдж накормит зрителей взрывными блинчиками в новом боевике
 6
Угроза страшнее Конга и Годзиллы появляется в тизере второго сезона сериала «„Монарх“: Наследие монстров»
 0
ЕВА-668: Прямая трансляция
 2
В работе четвёртый сезон аниме «Да благословят боги сей расчудесный мир!»
 0
История Уолли Уика — персонажа, который подарил жизнь новому жанру… и Диззи
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Пираты, гигантский кит Лабун и Крокус: новые постер и кадры второго сезона приключенческого сериала «Ван-Пис»
 
Кино «Он не извращенец» — Дженнифер Лоуренс не понадобился интимный координатор для сцен с Робертом Паттинсоном
 
Кино Появились подробности и кадры со съёмок фантастики «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд»
 
Игры Atari выпустит Intellivision Sprint с 45 встроенными играми
 
Кино Жён The Beatles в фильмах Сэма Мендеса сыграют звёзды «Сёгуна» и «Белого лотоса»
 
Кино «Звёздные войны: Старфайтер» от режиссёра «Дэдпула и Росомахи» завершили съёмки
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
0ЕВА
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
3ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 612: Клюквенная сакура
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru