Amazon нашёл новую миссис Смит для Марка Эйдельштейна

Марк Эйдельштейн, после успеха «Аноры» успевший подписаться на второй сезон «Мистера и миссис Смит», заполучил себе горячую напарницу. Как стало известно, главная женская партия досталась блеснувшей в «Еретике» Софи Тэтчер («Шершни», «Компаньон»).

Сообщается, что создатели целенаправленно искали молодых 20-летних актёров на один сезон. И это будет совершенно новые Джейн и Джон, никак не связанные с героями Дональда Гловера и Майи Эрскин и точно не их замена. Таким образом, последние ещё имеют возможность в том или ином качестве вернуться в сериал. Никакие детали второго сезона пока не раскрываются.

Изначально на роль новой миссис Смит претендовала Билли Айлиш, но сделке помешал запланированный тур звезды. Франческа Слоун по-прежнему выступает шоураннером и исполнительным продюсером сериала вместе с Гловером.