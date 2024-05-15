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СЕРИАЛЫ
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«Мистер и миссис Смит» вернутся на второй сезон, но есть нюанс

Источник: Amazon

Стриминговый сервис Amazon продлил на второй сезон свою рискованную шпионскую драмеди «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Майей Эрскин в главных ролях. Но продлил с немаловажной оговоркой. По информации инсайдеров издания Variety, Гловер и Эрскин к своим ролям не вернутся. Правда, первый останется в команде исполнительных продюсеров сериала.

Если инсайд подтвердится, зрителей почти наверняка ждёт история новой семейной парочки спецагентов, созданной благодаря сводничеству тайного агентства, на которое оба работают.

Шoypaннepoм сериала остаётся Фpaнчecкa Cлoyн («Фарго»). За производство весьма своеобразной интерпретации одноимённого фильма Дана Лаймана начала 2000-х отвечают New Regency and Amazon MGM Studios.

Теги
Мистер и миссис Смит
Комментарии (2)

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