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Великие дома Вестероса вступают в битву в свежем трейлере второго сезона «Дома Дракона»

Междоусобица набирает обороты. Стриминговый сервис Max выкатил свежий трейлер второго сезона эпического фэнтези «Дом Дракона», где враждующие друг с другом Таргариены готовятся к войне. Остальные Великие дома Вестероса тоже не дремлют и выбирают сторону.

Восьмисерийное продолжение приквела «Игры престолов», за которое отвечает шоураннер Райан Кондал, стартует 16 июня.

К своим ролям во втором сезоне седи прочих вернутся Эммa Д'Apcи, Оливия Кук, Mэтт Cмит, Фaбьeн Фpaнкeль, Ив Бecт и Pиc Ивaнc.

Теги
ВидеоДом Дракона
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