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Официально: Николас Кейдж станет нуарным Человеком-пауком в сериале Amazon

Источник: Marvel Comics

В конце прошлого года стало известно, что Amazon силами собственного стримингового сервиса Prime Video запустил в разработку игровой сериал «Человек-паук Нуар». К работе привлекли Стива Лайтфута, шоураннера Netflix’овского «Карателя». А теперь стало известно, что главную роль сыграет Николас Кейдж.

«Мы очень рады, что Николас Кейдж сыграет главную роль в этом сериале! Никто другой не смог бы привнести такой пафос, боль и сердечность в этого уникального персонажа. Вместе с нашими блестящими продюсерами и партнерами из MGM Studios и Prime Video мы не могли бы найти лучшей команде для переосмысления столь культового персонажа Marvel из вселенной Sony.

Кэтрин Поуп, президент Sony Pictures Television Studios

Основанный на одноимённой серии комиксов, «Человек-паук Нуар» станет переосмыслением истории понятно какого супергероя в стиле нуарного детектива. Кейдж исполнит роль стареющего и неудачливого частного детектива, вынужденного бороться с призраками прошлого, в котором он был единственным и неповторимым городским супергероем. Действие развернётся в Нью-Йорке 1930-х годов.

Для самого Кейджа это уже не первое обращение к комиксам. Он уже играл главную роль в дилогии «Призрачный гонщик», воплотил Папаню в «Пипце», а также озвучил Человека-паука Нуар в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Это не говоря уже об появлении во «Флэше» в качестве камео Супермена и озвучке Человека из стали в мультсериале «Юные титаны, вперёд». Собственно, даже актёрский псевдоним урождённый Николас Коппола взял в том числе в честь персонажа Marvel Люка Кейджа (про него тоже существует «нуарная» лимитка).

Теги
Призрачный гонщикПипецЧеловек-паук: Через вселенныеФлэшЧеловек-паук НуарКаратель
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Источник фотографий: Depositphotos

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