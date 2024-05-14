Официально: Николас Кейдж станет нуарным Человеком-пауком в сериале Amazon

В конце прошлого года стало известно, что Amazon силами собственного стримингового сервиса Prime Video запустил в разработку игровой сериал «Человек-паук Нуар». К работе привлекли Стива Лайтфута, шоураннера Netflix’овского «Карателя». А теперь стало известно, что главную роль сыграет Николас Кейдж.
«Мы очень рады, что Николас Кейдж сыграет главную роль в этом сериале! Никто другой не смог бы привнести такой пафос, боль и сердечность в этого уникального персонажа. Вместе с нашими блестящими продюсерами и партнерами из MGM Studios и Prime Video мы не могли бы найти лучшей команде для переосмысления столь культового персонажа Marvel из вселенной Sony.
Основанный на одноимённой серии комиксов, «Человек-паук Нуар» станет переосмыслением истории понятно какого супергероя в стиле нуарного детектива. Кейдж исполнит роль стареющего и неудачливого частного детектива, вынужденного бороться с призраками прошлого, в котором он был единственным и неповторимым городским супергероем. Действие развернётся в Нью-Йорке 1930-х годов.
Для самого Кейджа это уже не первое обращение к комиксам. Он уже играл главную роль в дилогии «Призрачный гонщик», воплотил Папаню в «Пипце», а также озвучил Человека-паука Нуар в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Это не говоря уже об появлении во «Флэше» в качестве камео Супермена и озвучке Человека из стали в мультсериале «Юные титаны, вперёд». Собственно, даже актёрский псевдоним урождённый Николас Коппола взял в том числе в честь персонажа Marvel Люка Кейджа (про него тоже существует «нуарная» лимитка).
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