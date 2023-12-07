Шоураннер «Карателя» займётся игровым сериалом «Человек-паук Нуар»

Запущенная три года назад в разработку «Паучья» вселенная продолжает обретать реальные черты. В рамках соглашения студии Sony и стримингового сервиса Amazon уже некоторое время ведётся разработка игрового сериала «Человек-паук Нуар», за которым закрепили шоураннера и сценариста Орена Узила. А нынче ему подыскали опытного помощника.

Оказывается, вторым шоураннером в проект назначили Стива Лайтфута, работавшего над марвеловским сериалом «Каратель» для Netflix.

В начале года сообщалось, что в игровом сериале по вселенной Человека-паука события развернутся в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. В центре повествования окажется не Питер Паркер, а куда более взрослый и опытный персонаж. Как и положено в нуарах.