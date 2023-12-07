 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Дэдпyл 3» cтaнeт eдинcтвeнным фильмoм oт Marvel в 2024 гoдy KГ игpaeт: The Talos Principle 2 Ошампуренный супершпион Генри Кавилл на новом кадре экшена «Аргайл» «Царство» — тизер пятого сезона экранизации популярной манги Ноль кадров в секунду. Выпуск 503: Fuck You Money
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
1 389

«Не могу поверить, что нам сошло это с рук» — шоураннер «Пацанов» рассказал о самой безумной сцене всего сериала

Источник: Amazon

Мы уже настолько привыкли к «безумным» анонсам шоураннера «Пацанов» Эрика Крипке, что очередная безбашенная фигня в супергероике от Amazon воспринимается как нечто обыденное. Но факт остаётся фактом — «Пацанам» каждый раз удаётся шокировать зрителей, превзойдя самих себя в плане жестокости и безумия.

Поэтому когда Крипке говорит, что в четвёртом сезоне будет сцена, которая переплюнет все предыдущие, ты ему, само собой, веришь.

Мы только что сняли сцену четвёртого сезона, и это, возможно, самая безумная вещь из всех, что мы делали! Я действительно не могу поверить, что нам это сошло с рук!

Вышедший на прошлой неделе трейлер в целом подтверждает, что ждём мы четвёртый сезон не зря. Это вам не поколение небинарных подростков.

К Энтони Старру, Карлу Урбану, Джеку Куэйду и Эрин Мориарти в этот раз присоединится Джеффри Дин Морган. Обещают вернуть и Солдатика Дженсена Эклса.

Комментарии (3)

Ещё на эту тему

5«Пaцaны» вoзвpaщaютcя: Xoyмлeндep в лyчax cлaвы и мpaчный Бyтчep нa пocтepax чeтвёpтoгo ceзoнa 6«Пацаны» погружаются в хаос в мрачном тизер-трейлере четвёртого сезона 5Мексиканские «Пацаны» — в разработке ещё один спин-офф сериала от звезды «Андора» 2Хоумлендер в одиночестве на первом кадре из четвёртого сезона «Пацанов»

Тоже интересно

6Hoчныe кoшмapы aтaкyют в гeймплeйнoм poликe Alan Wake 2 20Oкpoвaвлeнный Kингпин в пepвoм тpeйлepe нoвoгo cepиaлa Marvel 9Cлyxи: cцeнapиcты DC pacкpoют, чтo Бэтмeн — этo Бpюc Уэйн 0Meмeтичный pиcyнoк Kaпитaнa Aмepики oт coздaтeля Дэдпyлa пpoдaдyт нa ayкциoнe 7Пoмoщник шepифa Джo Kиpи и eгo нaвыки в cвeжeм пpoмo пятoгo ceзoнa «Фapгo»

Далее на КГ

16
«Оппенгеймер» Кристофера Нолана всё же выйдет в японский кинопрокат
 4
Испуганный Николас Холт и вампирский маникюр из ужастика «Носферату» (фото)
 0
Продюсер «Прибытия» выдал сценарий про батю-инфлюенсера
 2
«Я ненавидел всё это» — звезда «Вонки» с Тимоти Шаламе рассказал о малоприятных съёмках фильма
 0
Рецензия и отзывы на комикс «ФрикАнгелы»
 3
Ноль кадров в секунду. Выпуск 503: Fuck You Money
 0
«Ceмья шпиoнa: Koд бeлый» — тизер Ани и Бонда для аниме-фильма с оригинальным сюжетом
 0
«Мобильный доспех Гандам: Реквием возмездия» — второй тизер будущего аниме франчайза, выпoлнeнного нa движкe Unreal Engine 5
 0
«Отчёт о буйстве духов» — трейлер с английскими субтитрами игpoвoгo cepиaлa пo мaнгe aвтopa «Oxoтник x Oxoтник»
 4
Растрёпанная и окровавленная принцесса Милли Бобби Браун на новом кадре фэнтези «Девица»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Mятeжнaя лyнa», «Baн-Пиc», «Aвaтap: Лeгeндa oб Aaнгe» и мнoгиe дpyгиe oтмeтятcя нa Geeked Week 2023 (тpeйлep)
 
Кино Peжиccёp «Maшиниcтa» cнимeт нayчнo-фaнтacтичecкий экшeн пpo втopжeниe из aльтepнaтивнoгo измepeния
 
Аниме B oчepeднoм poликe aнимe «Ищypa» пoкaзывaют paзныx пepcoнaжeй cepиaлa
 
Аниме «Пpoвoжaющaя в пocлeдний пyть Фpиpeн» вepнyлacь: вoзoбнoвилacь пyбликaция глaв фэнтeзи-мaнги
 
Кино B «Пyнкт нaзнaчeния 6» вepнyт клaccичecкoгo пepcoнaжa cepии
 
Финaльный пocтep «Лoки» нa чтo-тo нaмeкaeт
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 503: Fuck You Money
 
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 525: Цыганский барбершоп
 
1Ноль кадров в секунду – 502: Герои меча и порева
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 596: «Вася не в себе», новые «Голодные игры», «Крик 7» теряет актрис, «Лео», «Красные комнаты»
 
2ЕВА – 557: (Не)правдоподобная реальность
 
1Телеовощи – 524: Вызовите геодезист-мена
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 595: «Капитан Марвел 2», «Создатель» Гapeта Эдвapдcа, «Maдaм Пayтина», высказывания Pидли Cкoттa
 
4Ноль кадров в секунду – 501: Гоги разбушевался
 
 
5ЕВА – 556: Переосмысления желанные и не очень
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru