«Не могу поверить, что нам сошло это с рук» — шоураннер «Пацанов» рассказал о самой безумной сцене всего сериала

Мы уже настолько привыкли к «безумным» анонсам шоураннера «Пацанов» Эрика Крипке, что очередная безбашенная фигня в супергероике от Amazon воспринимается как нечто обыденное. Но факт остаётся фактом — «Пацанам» каждый раз удаётся шокировать зрителей, превзойдя самих себя в плане жестокости и безумия.

Поэтому когда Крипке говорит, что в четвёртом сезоне будет сцена, которая переплюнет все предыдущие, ты ему, само собой, веришь.

Мы только что сняли сцену четвёртого сезона, и это, возможно, самая безумная вещь из всех, что мы делали! Я действительно не могу поверить, что нам это сошло с рук!

Вышедший на прошлой неделе трейлер в целом подтверждает, что ждём мы четвёртый сезон не зря. Это вам не поколение небинарных подростков.

К Энтони Старру, Карлу Урбану, Джеку Куэйду и Эрин Мориарти в этот раз присоединится Джеффри Дин Морган. Обещают вернуть и Солдатика Дженсена Эклса.