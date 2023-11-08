«Пацаны» возвращаются: Хоумлендер в лучах славы и мрачный Бутчер на постерах четвёртого сезона

Четвёртый сезон «Пацанов» всё ближе, и его недавно вышедший спин-офф «Поколение „Ви“» ещё больше раззадорил наш аппетит. Хорошая новость в том, что ждать осталось недолго — подоспели первые постеры продолжения, а там уже и до трейлеров рукой подать.

Всё, что у нас есть пока — это 2024 год в качестве даты выхода. И Хоумлендер (Энтони Старр) с Бутчером (Карл Урбан) в качестве затравки.

И без того не слабый состав «Пацанов» в предстоящем сезоне усилит собой Джеффри Дин Морган — он присоединится к Дженсену Эклсу, который, разумеется, никуда делся. Среди новичков — Bэлopи Keppи (Фeйepвepк) и Cьюзэн Xэйapд (Cecтpa Ceйдж), а также вернувшийся из небытия Саймон Пегг. Из спин-оффа в основной сериал пока что никто не перекочевал.