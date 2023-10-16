Солдатик Дженсен Эклс передаёт нецензурный привет в тизере «Поколения „Ви“»

Самое время задействовать тяжёлую артиллерию, дабы слегка взбодрить зрителей, которые засыпают за просмотром «Поколения„Ви“». Условно подростковый спин-офф многосерийного хита «Пацаны» с неба звёзд не хватает, раз уж Amazon не трубит на каждом углу о рекордных показателях просмотров, но у сериала есть какой-никакой козырь — звёздные камео.

Одно из таких ожидается в шестом эпизоде, тизер к которому распространяют официальные соцсети сериала. В тизере Солдатик в убедительном исполнении Дженсена Эклса прозрачнейшим образом намекает на своё участие в сюжете.