Кэрол ищет Дэрила в тизере второго сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона»

Давным-давно продлённый на второй сезон спин-офф «Ходячих мертвецов» под названием «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» завершил показ своего первого сезона, тут же оповестив о том, что собирается показывать в продолжении.

Кабельный канал AMC выпустил тизер второго сезона, получившего отдельный заголовок — «Книга Кэрол». Логично, учитывая, что в новых эпизодах экранное время получит боевая подруга Дэрила Диксона (Норман Ридус). Ветеран выживания в исполнении Мелиссы Макбрайд нынче занята поисками своего напарника, который остался во Франции.