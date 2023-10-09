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Дэрилу угрожают в трейлере финала первого сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона»

Матёрый мастер выживания, успевший у себя на родине повидать всякое, продолжает свои мытарства по далёким европейским землям. В преддверии выхода последнего эпизода первого сезона кабельный канал AMC опубликовал трейлер шестой серии «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона». Эпизод под названием Coming Home поставит в этой истории многоточие, потому что на второй сезон проект продлили ещё до премьеры первого.

Дэрил Диксон в исполнении Нормана Ридуса продолжит свои постапокалиптические странствия в компании боевой монахини, её сверходарённого племянника и других выживанцев.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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Источник фотографий: Depositphotos

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