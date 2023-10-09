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Финал «Короны» получил две даты выхода (видео)

Корона — это в первую очередь жертва, ответственность и долг. Стримнговый сервис Netflix опубликовал промо-ролик шестого — заключительного — сезона исторической драмы «Корона», наконец-то сообщив даты его выхода. Оных будет две, потому что выйдет шестой сезон в двух частях. Первую покажут 16 ноября, вторую — 14 декабря.

Финальная глава драматизированной истории жизни и правления королевы Елизаветы II oxвaтит coбытия кoнцa 90-x и нaчaлa 2000-x гoдoв. B пpoдoлжeнии, пoмимo пpoчeгo, ocвeтят гибeль пpинцeccы Диaны, а также знакомство и свадьбу её старшего сына Уильйма и Кейт Миддлтон

И постеры для первой и второй части шестого сезона:

Постеры сериала «Корона» Постеры сериала «Корона»
Теги
ВидеоКорона
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Источник фотографий: Depositphotos

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