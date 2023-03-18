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Первый взгляд на Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне «Короны»

Съёмки шестого сезона «Короны» были приостановлены в связи со смертью Елизаветы II, но теперь работа над проектом возобновлена. Новые фотографии с площадки представляют юных Кейт Миддлтон (Мэг Беллами) и принца Уильяма (Эд Маквей).

Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона» Кадры из сериала «Корона»

Предположительно финальный сезон будет охватывать период конца 90-х и начала 2000-х годов жизни королевской семьи. В продолжении проекта покажут смерть принцессы Дианы. Не сам момент аварии, а сопутствующие события — по словам источника, создатели «Короны» таким образом хотят проявить деликатность.

Похвальная, но избирательная чуткость. В пятом сезоне без значительной сюжетной и художественной надобности в сериале была показана жестокая расправа над царской семьёй.

Шестой и последний сезон «Короны» выйдет в конце года.

Теги
Корона
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Источник фотографий: Depositphotos

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