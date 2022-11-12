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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

«Будто призрака увидел» — королевский биограф в восторге от Элизабет Дебики в «Короне»

Источник: Netflix

Королевский биограф Эндрю Мортон, написавший книгу «Диана. Её истинная история», поражён тем, насколько мастерски Элизабет Дебики смогла передать характер принцессы Уэльской в сериале «Корона».

Я поражён, насколько достоверно Элизабет Дебики сыграла Диану. Это было словно оказаться с ней в одной комнате 30 лет назад, немного нервировало. Будто призрака увидел, что говорит само за себя.

 
Эндрю Мортон

Продолжение «Короны» вышло 9 ноября, там уже был замечен Борис Ельцин, роль которого исполнил Анатолий Котенёв, но в целом одной из главных тем пятого сезона стали сложные отношения принцессы Дианы и принца Чарльза.

Теги
Корона
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