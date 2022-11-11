«Рик и Морти» возвращаются с новыми эпизодами на следующей неделе (трейлер)

Сумасшедшие приключения деда и внука совсем скоро продолжатся. Кабельный канал Adult Swim опубликовал трейлер второй части шестого сезона своего анимационного хита «Рик и Морти». Многосерийное детище Дэна Хармона и Джастина Ройланда возвращается на экраны в конце следующей недели — седьмая серия выходит 20 ноября.

Впереди у зрителей ещё четыре заряженных фантастическим экшеном эпизода. Семейные приключения по множественным вселенным далеки от завершения и не снижают градус безумия.