Сериал по «Индиане Джонсу», возможно, станет приквелом фильма «В поисках утраченного ковчега»

Появились кое-какие проясняющие слухи в отношении предполагаемого многосерийного ответвления кинофранчайза «Индиана Джонс». Свежей информацией поделился инсайдер Джефф Снайдер, недавно верно «предсказавший» появление Дафни Кин в актёрском составе «Аколита». Если верить его нынешнему инсайду, будущий многосерийный проект станет приквелом картины «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Но это совсем не значит, что повествование окунётся в молодость главного героя. Вероятно, подходить к оригиналу будут издалека — центральным персонажем проекта для стримингового сервиса Disney+ якобы станет наставник Индианы Джонса, который прежде на экране не появлялся. Речь об археологе Абнере Рэйвенвуде, всю свою жизнь посвятившем поискам Ковчега Завета.

Сейчас студийные боссы знакомятся с потенциальными сценаристами сериала, из которых им предстоит сколотить команду наиболее перспективных авторов для работы с материалом.