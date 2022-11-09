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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Disney готовит сериал по «Индиане Джонсу»

Источник: Disney

Отважный дедуля-археолог с чистой совестью отправляется на пенсию, но это совсем не значит, что с историей пора завязывать. Издание Variety сообщает, что в ближайшем будущем знаменитый кинофранчайз может прирасти многосерийным проектом. Ну а что, с «Сокровищем нации» же не церемонились. Чем «Индиана Джонс» хуже?

Информации о будущем проекта пока очень мало. Пока даже не выяснилось, в каком статусе он вольётся во вселенную киносерии — в форме приквела, сиквела, спин-оффа или отдельной истории во вселенной Инди. Зато благодаря инсайдерам уже известно, что Disney и Lucasfilm активно взялись за разработку и проводят встречи с потенциальными сценаристами будущего сериала для стриминговой платформы Disney+.

Меж тем «Индиана Джонс 5» — последний фильм с Харрисоном Фордом в культовой роли — выходит на широкие экраны следующим летом, 30 июня 2023 года.

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