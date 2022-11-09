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Главным героям третьего сезона «Тёмных начал» выдали персонажные постеры

Основные действующие лица заключительных эпизодов «Тёмных начал» обзавелись персональными плакатами — в сети появился набор персонажных постеров третьего сезона, которые прозрачно намекают, чьи сюжетные линии окажутся в центре внимания, когда дело дойдёт до финала.

Заключительная телеглава экранизации книжной трилогии Филипа Пулмана стартует на кабельном канале HBO 5 декабря.

Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала»

В восьмисерийной адаптации третьего романа «Янтарный телескоп» снялись Дафни Кин, Амир Уилсон, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Симона Кирби, Уилл Кин, Джейд Аноука, Рута Гедминтас и Лин-Мануэль Миранда.

Теги
ГалереяТёмные начала
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