Главным героям третьего сезона «Тёмных начал» выдали персонажные постеры

Основные действующие лица заключительных эпизодов «Тёмных начал» обзавелись персональными плакатами — в сети появился набор персонажных постеров третьего сезона, которые прозрачно намекают, чьи сюжетные линии окажутся в центре внимания, когда дело дойдёт до финала.
Заключительная телеглава экранизации книжной трилогии Филипа Пулмана стартует на кабельном канале HBO 5 декабря.
В восьмисерийной адаптации третьего романа «Янтарный телескоп» снялись Дафни Кин, Амир Уилсон, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Симона Кирби, Уилл Кин, Джейд Аноука, Рута Гедминтас и Лин-Мануэль Миранда.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: