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Грядёт великая битва за судьбы миров — вышел тизер третьего сезона «Тёмных начал»

Мрачно и эпично. Кабельный канал HBO обнародовал тизер заключительного сезона приключенческого фэнтези «Тёмные начала», который обещает экшен, драму и масштаб под стать событиям последних эпизодов сериала. Экранизация книг Филипа Пулмана возвращается на малые экраны 5 декабря.

В основу восьмисерийного третьего сезона лёг финальный роман трилогии «Янтарный телескоп», где приключения Лиры Белаквы (Дафни Кин) и Уилла Парри (Амир Уилсон) завершатся грандиозной битвой с ангелами. В третьем сезоне также снялись Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Симона Кирби, Уилл Кин, Джейд Аноука, Рута Гедминтас и Лин-Мануэль Миранда.

И постер с датой:

Постеры сериала «Тёмные начала»
Теги
ВидеоТёмные начала
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