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Джеймс Макэвой и ангелы на кадрах третьего сезона «Тёмных начал»

Издание Entertainment Weekly напоминает, что не за горами новые эпизоды «Тёмных начал» — к премьере готовится третий — заключительный — сезон многосерийной экранизации книжной трилогии Филипа Пулмана. И портал показал первые эксклюзивные кадры сериала — с суровым Джеймсом Макэвоем и жуткими ангелами.

Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала»

Восьмисерийный третий сезон совместного проекта HBO и BBC One, основанный на третьей книге серии «Янтарный телескоп», завершит историю приключений Лиры Белаквы (Дафни Кин) и Уилла Парри (Амир Уилсон). В финальных эпизодах также появятся персонажи Рут Уилсон, Симоны Кирби, Уилла Кина, Джейд Аноуки и Руты Гедминтас.

За сценарную адаптацию отвечает Джек Торн. Финальные эпизоды режиссировали Амит Гупта, Чарльз Мартин и Вероника Тофильска.

Теги
ГалереяТёмные начала
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