Капитан Хью Лори возвращается в трейлере второго сезона комедии «5 авеню»

Бунт на корабле! Получивший продление ещё в начале позапрошлого года комедийный сериал «5 авеню» возвращается на канал HBO — об этом внезапно сообщил опубликованный в сети трейлер второго сезона, заодно снабдив полезной информацией о том, когда именно это произойдёт. Первый эпизод продолжения истории от Армандо Ианнуччи («Вице-президент») выходит 10 октября.

Действие разворачивается в недалёком будущем на борту туристического космолайнера, команда которого отчаянно пытается справиться с бесконечными трудностями и неполадками во время круиза.

В основном актёрском составе космической комедии значатся Хью Лори, Зак Вудс, Джош Гад, Ленора Кричлоу, Сьюзи Накамура, Никки Амука-Бёрд, Ребекка Фронт, Кайл Борнхаймер, Энди Бакли и другие.