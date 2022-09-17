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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Транс-икона и борьба с инопланетянами. Ясмин Финни рассказывает о новой спутнице Доктора Кто

Источник: BBC One

В продолжении «Доктора Кто» Ясмин Финни сыграет новую спутницу Доктора Роуз. В интервью MTV UK актриса описала свою героиню как транс-икону с мощной поддержкой собственной семьи, а ещё сказала, что Роуз будет напоминать её персонажа Элль из прошлого сериала — Финни «Трепет сердца».

Роуз — 15-летняя транс-девушка из отличной семьи, которая её поддерживает. Похоже на «Трепет сердца», только с борьбой с инопланетянами.

 
Ясмин Финни

Это, конечно, круто — сравнить один из старейших сериалов в истории с подростковой мелодрамой.

Для поклонников «Доктора Кто» Роуз — это не просто имя, а практически символ возрождения сериала. В первом сезоне с Кристофером Экклстоном в роли Доктора его спутницу тоже звали Роуз. Тогда её сыграла Билли Пайпер.

Сейчас так и не скажешь, но в то время каст спутницы, как и Доктора, тоже у многих вызывал вопросы. Прошлые версии Повелителя времени буквально вопили о своём высоком происхождении, спутником Доктора мог стать в каком-то смысле только избранный человек, словом, британская классовая система как она есть. Выбор Экклстона показывал, что Доктор стал ближе к народу. С Роуз то же самое. Её героиня была подчёркнуто обычной с максимально заурядной жизнью типичной продавщицы. Так раньше создатели показывали, что «Доктор Кто» — история для каждого. Сейчас, по сути, происходит то же самое с поправкой на тренды.

Недавно раскрыли название финальной серии «Доктора Кто» c Джоди Уиттакер. Следующей версией Повелителя Времени будет Шути Гатва.

Теги
Доктор Кто
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