Транс-икона и борьба с инопланетянами. Ясмин Финни рассказывает о новой спутнице Доктора Кто

В продолжении «Доктора Кто» Ясмин Финни сыграет новую спутницу Доктора Роуз. В интервью MTV UK актриса описала свою героиню как транс-икону с мощной поддержкой собственной семьи, а ещё сказала, что Роуз будет напоминать её персонажа Элль из прошлого сериала — Финни «Трепет сердца».

Роуз — 15-летняя транс-девушка из отличной семьи, которая её поддерживает. Похоже на «Трепет сердца», только с борьбой с инопланетянами. Ясмин Финни

Это, конечно, круто — сравнить один из старейших сериалов в истории с подростковой мелодрамой.

Для поклонников «Доктора Кто» Роуз — это не просто имя, а практически символ возрождения сериала. В первом сезоне с Кристофером Экклстоном в роли Доктора его спутницу тоже звали Роуз. Тогда её сыграла Билли Пайпер.

Сейчас так и не скажешь, но в то время каст спутницы, как и Доктора, тоже у многих вызывал вопросы. Прошлые версии Повелителя времени буквально вопили о своём высоком происхождении, спутником Доктора мог стать в каком-то смысле только избранный человек, словом, британская классовая система как она есть. Выбор Экклстона показывал, что Доктор стал ближе к народу. С Роуз то же самое. Её героиня была подчёркнуто обычной с максимально заурядной жизнью типичной продавщицы. Так раньше создатели показывали, что «Доктор Кто» — история для каждого. Сейчас, по сути, происходит то же самое с поправкой на тренды.

Недавно раскрыли название финальной серии «Доктора Кто» c Джоди Уиттакер. Следующей версией Повелителя Времени будет Шути Гатва.