Маньяк, расист и гомосексуалист Эван Питерс в основанном на реальных событиях триллере «Монстр: История Джеффри Дамера»

Эван Питерс и Райан Мёрфи решили вывести своё сотрудничество на совершенно новый уровень. Актёр, на протяжении многих лет блиставший в «Американской истории ужасов», теперь получил собственный сериал... где продолжит пугать нас до усрачки. Питерс перевоплотился в реального серийного убийцу Джеффри Дамера, орудовавшего в 80-е годы в Милуоки.

Смотрим первый трейлер наводящей ужас драмы «Монстр: История Джеффри Дамера»:

Жертвами известного своей нетрадиционной ориентацией Дамера стали 17 мужчин в период с 1978 по 1991 годы. Тела убитых он насиловал, а также употреблял в пищу некоторые их органы. Что тут скажешь, прекрасная история для экранизации, в духе Netflix.

Согласно официальному синопсису, сериал разоблачает эти преступления, совершённые над малообеспеченными жертвами, а также то, как на всё это повлиял системный расизм и институциональные неудачи полиции, позволившие одному из самых известных серийных убийц Америки орудовать на протяжении десятилетия. Вы же не думали, что обойдётся без BLM?

Премьера случится уже 21 сентября.

Есть ещё первые кадры и постер: