 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сплошной головняк на новом постере «Очень страшного кино 6» Просто действительно дурное кино Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» постарается обойти «Аватара 3» Вместе с Райаном Куглером над перезапуском «Секретных материалов» будет работать оператор «Грешников» До первой крови: стартовали съёмки приквела «Джон Рэмбо» без участия Сильвестра Сталлоне (фото) Ноль кадров в секунду. Выпуск 631 - трансляция
• • •
 
СЕРИАЛЫ
370

Сильвестр Сталлоне работает над сериалом про серийного маньяка с извращённым чувством справедливости

Источник: AmazonMGM

Компания Сильвестра Сталлоне Balboa Productions вместе с Ченнингом Пауэллом разрабатывает сериальную адаптацию книжного цикла Джей Ди Баркера 4MK.

Действие первоисточника разворачивается в Чикаго. Главный герой — детектив Сэм Портер — преследует неуловимого серийного убийцу по прозвищу Убийца Четырёх Обезьян — маньяка, который на протяжении многих лет держит в страхе целый город своим методичным и жестоким подходом к осуждению виновных. Убийца руководствуется знаменитым буддийским символом «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле»: он удаляет у своих жертв глаза, уши и язык, превращая каждое место преступления в ритуальное послание миру. Но истинное зло скрыто в негласной четвёртой заповеди — «не сотвори зла», — которая раскрывает настоящую цель злодея: разоблачать тайные прегрешения, наказывая виновных через страдания их самых близких людей.

Для сериала экранизируют оригинальную трилогию: The Fourth Monkey, The Fifth to Die и The Sixth Wicked Child. Также у автора наготове трилогия приквелов — её тоже пустят в дело.

Пауэлл станет шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером. Сталлоне тоже спродюсирует проект.

Теги
Сильвестр Сталлоне
Комментарии

Ещё на эту тему

22Нашлись сказочные продюсеры, которые опять хотят снять женскую версию «Неудержимых» +Приквел «Рэмбо» и сиквел «Военной машины»: у Lionsgate полно планов

Тоже интересно

3Системные требования PC-версии симулятора курьера Death Stranding 2: On the Beach 21Леонардо Дикаприо и Дженнифер Лоуренс в европейской зиме на первом кадре фильма Мартина Скорсезе «Что происходит ночью» 19Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор воспитывают детей и пытаются не попасть на обед динозаврам в трейлере фильма от продюсера Джей Джей Абрамса 2Робот с сознанием человека в дикой природе на свежем кадре из мультфильма «Прыгуны» 12Мелодрама с Марго Робби «Грозовой перевал» воспользовалась прокатным преимуществом Дня святого Валентина.

Далее на КГ

0
Новые сериалы недели: конец «Пацанов» и «Очень странные дела» с пенсионерами
 0
Издательство «Рамона» выпустит предложение перезапуска «Мышей-байкеров с Марса» на русском языке
 1
Всегда будет повод: DC выпустит вариантные обложки в честь месяца наследия американцев-азиатов
 0
Marvel начало показывать вариантные обложки, приуроченных к 60-летнему юбилею Мэри Джейн
 3
У Николаса Кейджа нет сил и ответственности в финальном трейлере сериала «Человек-паук Нуар»
 8
Не гнилой: «Мандалорец и Грогу» всё же получил оценку выше, чем «Скайуокер. Восход» и «Скрытая угроза»
 0
Когда не можешь закончить: анонс комикса о творческом блоке знаменитого писателя
 21
Арнольд Шварценеггер не зря ждал «Короля Конана» десятилетиями: он готов снять свою версию «Непрощённого»
 6
Опасное путешествие, сражение и любовь в тизер-трейлере исторического фильма «Королева Анна»
 0
ЕВА-686: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Режиссёр «Кто угодно, кроме тебя» снимет романтическую комедию про гетеросексуальную любовь хоккеиста
 
Первый экранный Ганнибал Лектер сыграет серийного убийцу на пенсии во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение»
 
Кино Майкл Б. Джордан и режиссёр «Миссии невыполнима» устроят в кинотеатрах многопользовательское сражение в Battlefield
 
Аниме Аниме «Звёздное дитя» получит ещё только один сезон
 
Кино Netflix потерпит: Warner Bros. Discovery семь дней будет изучать новое предложение о покупке от Paramount Skydance
 
Телеовощи. Выпуск 651: Не расширяйте Дамблдора
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 651: Не расширяйте Дамблдора
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 725: «Домовёнок Кузя 2», трейлер «Одиссеи», дорогие «Хроники Нарнии», «Дьявол носит Prada 2», «Царевна-лягушка 2»
 
3ЕВА – 685: Глупо, но красиво
 
2Телеовощи – 650: Анимешный дед
 
0Ноль кадров в секунду – 630: Смерть от кринжа
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 130: «Былина», пострелизное интервью
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 724: «Кремлёвский волшебник», «Они придут за тобой», «Оскар» без ИИ, «Я иду искать 2»
 
2ЕВА – 684: Конец начала
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru