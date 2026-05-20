Сильвестр Сталлоне работает над сериалом про серийного маньяка с извращённым чувством справедливости

Компания Сильвестра Сталлоне Balboa Productions вместе с Ченнингом Пауэллом разрабатывает сериальную адаптацию книжного цикла Джей Ди Баркера 4MK.

Действие первоисточника разворачивается в Чикаго. Главный герой — детектив Сэм Портер — преследует неуловимого серийного убийцу по прозвищу Убийца Четырёх Обезьян — маньяка, который на протяжении многих лет держит в страхе целый город своим методичным и жестоким подходом к осуждению виновных. Убийца руководствуется знаменитым буддийским символом «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю о зле»: он удаляет у своих жертв глаза, уши и язык, превращая каждое место преступления в ритуальное послание миру. Но истинное зло скрыто в негласной четвёртой заповеди — «не сотвори зла», — которая раскрывает настоящую цель злодея: разоблачать тайные прегрешения, наказывая виновных через страдания их самых близких людей.

Для сериала экранизируют оригинальную трилогию: The Fourth Monkey, The Fifth to Die и The Sixth Wicked Child. Также у автора наготове трилогия приквелов — её тоже пустят в дело.

Пауэлл станет шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером. Сталлоне тоже спродюсирует проект.