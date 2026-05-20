 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Полнометражные аниме «Атака титанов», «Человек-бензопила» и «Истребитель демонов» поборются за премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов Свадьба Роберта Паттинсона и Зендеи закончится бедой и разбитыми носами Джонни Депп стал вредным дедом на первых кадрах сказки «Эбенезер: Рождественская история» Пристрелили-таки: ремейк Prince of Persia: The Sands of Time отменили окончательно
• • •
 
СЕРИАЛЫ
592

Новые сериалы недели: конец «Пацанов» и «Очень странные дела» с пенсионерами

Источник: Netflix

Среда, 20 мая

 
Конец сериала×
Amazon
Пацаны The Boys

приключенческий, боевик, триллер, драма

В ролях Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара

Создатель Сет Роген, Эван Голдберг, Эрик Крипке

Ну вот и настал конец эпохи. Судя по всему последнему сезону, оно и к лучшему. Тем более что вселенная «Пацанов» продолжит жить — впереди премьера собственного спин-оффа Солдатика «Восход корпорации «Воут» с Дженсеном Эклсом. Должно быть точно лучше «Поколения „Ви“».

Видео

Четверг, 21 мая

 
Премьера+
Apple TV+
Maximum Pleasure Guaranteed Maximum Pleasure Guaranteed

В ролях Татьяна Маслани, Джейк Джонсон, Brandon Flynn, Мюррей Бартле, Jessy Hodges, Jon Michael Hill

Недавно разведенная мать, она же женщина-коп по имени Паула, оказывается втянутой в водоворот шантажа, убийства и детского футбола. Убежденная, что стала свидетельницей преступления, одновременно борясь за опеку и переживая кризис идентичности, героиня начинает собственное расследование.

К счастью для нас, марвеловские будни Татьяны Маслани остались позади, и новый проект звёзды «Тёмного дитя» хотя бы выглядит нестыдно. Если повезёт, зрители даже получат максимальное удовольствие.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Городок The Boroughs

фантастика

В ролях Альфред Молина, Джина Дэвис, Альфре Вудард, Денис О'Хара, Кларк Питерс, Билл Пуллман

Жители элитного посёлка для престарелых замечают происходящие вокруг странности и узнают, что некая внеземная сущность крадёт у них немногое оставшееся время. Старикам приходится объединить силы, чтобы противостоять угрозе.

Новое детище от продюсеров «Очень странных дел», только теперь с паранормальщиной будут разбираться стариканы. Возглавляют пенсионный форд Альфред Молина и Джина Дэвис. В трейлере пугает, разве что, преклонный возраст главных героев, в остальном всё очень лампово.

Видео

Пятница, 22 мая

 
Конец сезона2
CBS
Первый брак Джорджи и Мэнди Georgie & Mandy's First Marriage

В ролях Монтана Джордан, Emily Osment, Уилл Сассо, Рэйчел Бей Джонс

Кто-то это по-прежнему смотрит, потому что спин-офф «Теории большого взрыва» уже точно вернётся с третьим сезоном.

Видео

Суббота, 23 мая

 
Конец сезона1
CBS
Шериф округа Sheriff Country

В ролях Morena Baccarin, Кристофер Горэм, Michele Weaver, Мэтт Лория, Буш Эрл Браун, Кэролайн Ри

Полицейский процедурал CBS с Мореной Баккарин уже получил официальное продление на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона1
CBS
Голубая кровь: Бостон Boston Blue

В ролях Донни Уолберг, Соникуа Мартин-Грин, Эрни Хадсон, Мэгги Лоусон, Marcus Scribner, Глория Рюбен

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

17Дин, Сэм и Кастиэль убивают Хоумлендера: сцена из «Пацанов», сыгранная в образе персонажей «Сверхъестественного» 26Вы ошиблись сериалом! Создатель «Пацанов» Эрик Крипке раздражён тем, что зрители не понимают его великих задумок в финальном сезоне 10Очень странные дела могут происходить с очень немолодыми людьми: трейлер фантастического сериала «Городок»

Тоже интересно

13Легендарные создатели «Смертельного оружия» и «Славных парней» берутся за экранизацию 464 книг серии «Палач» 12Валентина Ляпина и Сергей Бурунов играют в комедийном киноальманахе «Ёлки 13» 29Старый дед Бондарчук катает двух мальчиков на своём ковре в трейлере фильма «Хоттабыч» 0Пугало заставляет людей страдать и погибать на страницах девятнадцатого выпуска Absolute Batman 11Финансово состоявшийся «Крик 7» скоро выходит на цифре

Далее на КГ

0
Издательство «Рамона» выпустит предложение перезапуска «Мышей-байкеров с Марса» на русском языке
 1
Всегда будет повод: DC выпустит вариантные обложки в честь месяца наследия американцев-азиатов
 0
Marvel начало показывать вариантные обложки, приуроченных к 60-летнему юбилею Мэри Джейн
 3
У Николаса Кейджа нет сил и ответственности в финальном трейлере сериала «Человек-паук Нуар»
 8
Не гнилой: «Мандалорец и Грогу» всё же получил оценку выше, чем «Скайуокер. Восход» и «Скрытая угроза»
 0
Когда не можешь закончить: анонс комикса о творческом блоке знаменитого писателя
 21
Арнольд Шварценеггер не зря ждал «Короля Конана» десятилетиями: он готов снять свою версию «Непрощённого»
 6
Опасное путешествие, сражение и любовь в тизер-трейлере исторического фильма «Королева Анна»
 0
ЕВА-686: Прямая трансляция
 27
Первая потеря в сериале по «Гарри Поттеру». На ведущую роль второго сезона срочно ищут замену
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Уэнсдэй» в Париже: фото со съёмок третьего сезона
 
Аниме Вторая часть манги «Человек-бензопила» заканчивается
 
Игры Commandos встречает Tenchu в анонсе стелс-тактики Yakoh Shinobi Ops
 
КиноИгры Джейсон Момоа в игре! Звезда «Minecraft в кино» и «Стрит Файтера» сыграет в фильме по видеоигре Helldivers
 
Кино Фильм ужасов «Пункт назначения 7» обрёл дату премьеры
 
Кино Самара Уивинг и Джейсон Сигел пытаются убить друг друга в трейлере комедийного триллера «Только через твой труп»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 651: Не расширяйте Дамблдора
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 725: «Домовёнок Кузя 2», трейлер «Одиссеи», дорогие «Хроники Нарнии», «Дьявол носит Prada 2», «Царевна-лягушка 2»
 
3ЕВА – 685: Глупо, но красиво
 
2Телеовощи – 650: Анимешный дед
 
0Ноль кадров в секунду – 630: Смерть от кринжа
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 130: «Былина», пострелизное интервью
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 724: «Кремлёвский волшебник», «Они придут за тобой», «Оскар» без ИИ, «Я иду искать 2»
 
2ЕВА – 684: Конец начала
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru