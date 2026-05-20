У Николаса Кейджа нет сил и ответственности в финальном трейлере сериала «Человек-паук Нуар»

Стриминг Amazon Prime Video не смог отказать себе и нам в удовольствии, выпустив финальный трейлер сериала «Человек-паук Нуар».

Премьера шоу с Николасом Кейджем в главной роли состоится 27 мая. Подписчики сервиса получат сразу все серии:

Этот ролик в доступной форме объясняет, с каким протагонистом мы имеем дело. Похоже, это персонаж, который давно завязал с супергеройской деятельностью, но обстоятельства мешают ему окончательно распрощаться с маской Паука. Город наводняют суперзлодеи на любой вкус и цвет. Справиться с преступниками, наделёнными сверхспособностями, может только парень вроде главного героя.

В трейлере даже появился юмор. Одним нуаром сыт не будешь.