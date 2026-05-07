Вы ошиблись сериалом! Создатель «Пацанов» Эрик Крипке раздражён тем, что зрители не понимают его великих задумок в финальном сезоне

Показ финального сезона сатирического супергероического сериала «Пацаны» проходит совсем не так, как себе представлял шоураннер Эрик Крипке. Зрители активно жалуются на то, что последние эпизоды — так называемые филлеры, то есть, по сути, пустая трата времени без особых сюжетных движений.

Крипке это явно задевает, что стало причиной следующего ответа:

Заключительные эпизоды вообще не будут иметь никакого веса, если не раскрывать персонажей. До меня доносится множество недовольства через интернет — это если выражаться вежливо. А чего вообще люди ждут? Масштабных сражений в каждом эпизоде?

Во-первых, мы не можем себе этого позволить. Во-вторых, это было бы глупо и скучно, и на экране просто двигались бы какие-то образы без особого смысла.

К примеру, было очень важно действительно рассказать историю Файркрекер во всех деталях. Не менее важно развить отношения Хоумлендера и персонажа Дженсена Эклса, а также показать, насколько беспомощно себя чувствует М.М. Зрители должны увидеть, где проходит точка раскола в Пацанах, когда одни собираются вокруг Билли Бутчера, а другие переходят на сторону Хьюи.

Во время написания сценария никто не придумывал серии-пустышки. Мы все работали над важными чертами персонажей. У нас их 14 или 15, и я считаю своим долгом раскрыть их всех как людей с понятными человеческими историями.

Иногда происходит чудовищно важное продвижение персонажа, но не сюжета, и поэтому вроде как ничего не случилось. На самом деле ещё как случилось — просто в этот момент никто ни в кого не стрелял, никто не дела пью-пью-пью. А если вам нужно именно это, то вы ошиблись сериалом.