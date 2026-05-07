 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTVwvqimJY

   
Спортивная драма «Первая ракетка» стартует на Wink этой весной Гоночный экшен «Формула 1» с Брэдом Питтом стал рекордсменом Apple не только в прокате, но и на стриминге Пионеры наблюдают вторжение инопланетян в тизере фантастики «Радар» Новый трейлер Mewgenics хвалится сексуальными кисами и прочими фичами Image Comics дразнит: готовится комикс Hammerfist с загадочным и очень суровым героем
• • •
 
СЕРИАЛЫ
621

Новые сериалы недели: продолжение «Гордости и предубеждения» и спецэпизод «Медведя»

Источник: BritBox

Понедельник, 4 мая

 
Конец сериала×
CBS
Ватсон Watson

драма, детектив

В ролях Моррис Честнат, Рошель Эйтс, Питер Марк Кендалл, Ив Харлоу, Ричи Костер

Медицинская драма о чёрном Ватсоне не пережила второй сезон, к счастью для нас и всех зрителей.

Видео

Пятница, 5 июня

 
Конец сезона2
Disney+
Сорвиголова: Рождённый заново Daredevil: Born Again

боевик, фантастика, драма

В ролях Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Дебора Энн Уолл

Можно констатировать, что второй сезон «Рождённого заживо» удался Disney+ больше первого. И хотя многие зрители по-прежнему не в восторге, это не мешает создателям уже во всю снимать продолжение.

Видео

 
Медведь The Bear

комедия

В ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиот, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Заяс, Эдвин Ли Гибсон

Создатель Кристофер Сторер

Спецэпизод

«Медведь» подкрался незаметно, а точнее его часовой спецэпизод Gary в преддверии выхода пятого сезона. Это приквел, написанный Эбоном Моссом-Бакраком и Джоном Бернталом о дорожном приключении Майки и Ричи в Гэри, штат Индиана, произошедшем ещё до событий 1 сезона.

Видео

Среда, 6 мая

 
Премьера+
Канал неизвестен
Другая сестра Беннет The Other Bennet Sister

Мэри выходит из тени своих сестер, чтобы найти себя, и отправляется в путешествие из Меритона в Лондон и Озерный край. Ее стремление к независимости приводит к неожиданной истории любви в Англии эпохи Регентства.

Хотели вы того или нет, но писательница Дженис Хэдлоу написала продолжение романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» про некрасивую сестру Беннетт, ведь она тоже заслуживает право на любовь и, очевидно, экранное время. Критики, понятное дело, уже рассыпаются в восторгах.

Из известных имён тут молодой Мориарти Донал Финн, Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), Райан Сэмпсон («Голяк») и Индира Варма («Игра престолов»), а главную роль исполняет Элла Брукколери, эпизодически мелькнувшая в «Бриджертонах».

Видео

 
Сезон2
Amazon
Цитадель Citadel

драма, боевик

В ролях Приянка Чопра, Ричард Мэдден, Стэнли Туччи, Эшли Каммингс, Мойра Келли, Роланд Мюллер

Создатель Дэвид Уэйл, Брайан О, Джош Аппелбаум

Эпичный фантастический боевик расскажет историю чудом выживших элитных агентов Мэйсона Кейна и Нади Сингх, которые пытаются восстановить свою память, стёртую после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».

Братья Руссо продолжают настаивать на актёрском таланте Приянки Чопры, но делают это не очень убедительно. Так или иначе супердорогой экшен с Ричардом Мэдденом и Стэнли Туччи от Amazon всё ещё жив, хоть не совсем понятно, почему.

Видео

Четверг, 7 мая

 
Премьера+
Netflix
Легенды Legends

В ролях Том Бёрк, Стив Куган, Том Хьюз

Сотрудники таможни внедряются под прикрытием в самые опасные наркокартели Великобритании после захватывающего криминального расследования, основанного на обширных исследованиях и интервью с участниками сверхсекретной операции.

В главных ролях Том Бёрк («Страйк»), Хейли Сквайрс («Ночной администратор») и Шарлотта Ричи («Ты»).

Видео

 
Премьера+
Peacock
Пропавшая без вести M.I.A.

В ролях Shannon Gisela, Brittany Adebumola, Dylan Jackson, Gerardo Celasco, Марта Милан, Эдвард Джеймс Олмос

Для Этты Тайгер Джонз торговля наркотиками — семейное дело. Но когда её семью убивают у неё на глазах, Этта решает отомстить за своих родственников. Одновременно она создаёт свою собственную семью, что и запускает её путь от бесправной сироты до самой влиятельной криминальной королевы Южной Флориды.

Сериал от создателя «Озарка» и сценариста «Декстера». В ролях сплошь малоизвестные личности во главе с Шеннон Гизелой.

Видео

 
Сезон3
AMC
Террор The Terror

драма, триллер

В ролях Дерек Мио, Кики Сукэдзанэ, Наоко Мори, Мики Ишикава, Шинго Усами, Джордж Такеи и Кристина Родло

Создатель Дэвид Кайганич

Сверхъестественная полуисторическая хоррор-антология, каждый сезон которой вдохновлён какой-либо печально известной или загадочной реальной исторической трагедией.

Пеппер, грузчик со вспыльчивым характером, застрял в психиатрической больнице Нью-Хайда, где ему приходится иметь дело с враждебно настроенными пациентами, секретами и сверхъестественным существом (Дьяволом). В главной роли в этот раз — Дэн Стивенс («Легион», «Аббатство Даунтон»).

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

2Создатели сериалов «Грызня» и «Медведь» обеспечат марвеловским Людям Икс драму на уровне лучших мыльных опер 9Сериал «Медведь» должен закончиться на пятом сезоне 1Звезда сериала «Озарк» стала подружкой Человека-волка

Тоже интересно

4Сериал ужасов «Извне» со звездой «Остаться в живых» закончится пятым сезоном 10Два с половиной года насмарку: режиссёр неснятого фильма о Бене Соло с Адамом Драйвером продолжает бухтеть на Disney 0В российских кинотеатрах выйдет полнометражное аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli 16Universal собирается держать в кинотеатрах новые фильмы Спилберга и Нолана максимально долго 3«Супер Марио: Галактическое кино» довёл общую ценность франчайза до 2 миллиардов долларов

Далее на КГ

7
Новые фильмы недели: «Мортал Комбат 2», «Вверх по волшебному дереву» и овцы-детективы
 13
Никаких диалогов и один стильный экшен: тизер экшена «Автомобильный город» с Аланом Ричсоном
 8
Возрождённая «Клиника» вернётся со вторым сезоном в 2027 году
 32
Опять зрители виноваты: режиссёр провального ужастика «28 лет спустя: Храм костей» не понимает, что произошло
 9
Романтика «Твоё сердце будет разбито» преодолела кассовую отметку в 900 млн рублей
 15
Netflix может сильно прогореть с новыми «Хрониками Нарнии»: на фильм потратили астрономическую сумму
 1
Мумифицированная девочка от режиссёра «Восстания зловещих мертвецов» скоро будет погребена в цифре.
 3
Шпионский триллер Netflix «Ночной агент» закончится четвёртым сезоном
 2
Без Дума никуда: Marvel вернуло известного злодея в неожиданном обличии
 10
Очень странные дела могут происходить с очень немолодыми людьми: трейлер фантастического сериала «Городок»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новый тизер «Очень страшного кино 6» прошёлся по музыкальному байопику «Майкл»
 
Аниме В работе второй сезон аниме «Heнacытный Бepcepк: Toт, ктo пpeвocxoдит кoнцeпцию ypoвнeй»
 
Сервис Apple TV раскрыл дату премьеры второго сезона научно-фантастического триллера «Тёмная материя»
 
Предпоследний сезон фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры» получил дату премьеры
 
Герои Marvel и DC встречают другу друга на свежих страницах кроссовера «Человек-паук/Супермен»
 
Аниме В издательстве «Азбука» выйдут три ранобэ по манге «Наруто»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 649: Смягчающая математика
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 723: «Вершина», «Полутон», отмена «Часа пика 4», «Майкл» сорвал кассу, мстящая Мила Йовович
 
1ЕВА – 683: Демографические проблемы Японии
 
0Телеовощи – 648: Неприкольный баклажан
 
4Ноль кадров в секунду – 628: Вытянутый беби-фейс
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 722: CinemaCon 2026, «Нормал», комедия с Марком Уолбергом, смелый «Стрит Файтер», «Ширли-мырли»
 
0ЕВА – 682: Уволить Миядзаки
 
0Телеовощи – 647: Последствия чувака
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru