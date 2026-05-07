Новые сериалы недели: продолжение «Гордости и предубеждения» и спецэпизод «Медведя»

Понедельник, 4 мая
Пятница, 5 июня
боевик, фантастика, драма
В ролях Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Дебора Энн Уолл
Можно констатировать, что второй сезон «Рождённого заживо» удался Disney+ больше первого. И хотя многие зрители по-прежнему не в восторге, это не мешает создателям уже во всю снимать продолжение.
комедия
В ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Эбби Эллиот, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Заяс, Эдвин Ли Гибсон
Создатель Кристофер Сторер
Спецэпизод
«Медведь» подкрался незаметно, а точнее его часовой спецэпизод Gary в преддверии выхода пятого сезона. Это приквел, написанный Эбоном Моссом-Бакраком и Джоном Бернталом о дорожном приключении Майки и Ричи в Гэри, штат Индиана, произошедшем ещё до событий 1 сезона.
Среда, 6 мая
Мэри выходит из тени своих сестер, чтобы найти себя, и отправляется в путешествие из Меритона в Лондон и Озерный край. Ее стремление к независимости приводит к неожиданной истории любви в Англии эпохи Регентства.
Хотели вы того или нет, но писательница Дженис Хэдлоу написала продолжение романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» про некрасивую сестру Беннетт, ведь она тоже заслуживает право на любовь и, очевидно, экранное время. Критики, понятное дело, уже рассыпаются в восторгах.
Из известных имён тут молодой Мориарти Донал Финн, Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), Райан Сэмпсон («Голяк») и Индира Варма («Игра престолов»), а главную роль исполняет Элла Брукколери, эпизодически мелькнувшая в «Бриджертонах».
драма, боевик
В ролях Приянка Чопра, Ричард Мэдден, Стэнли Туччи, Эшли Каммингс, Мойра Келли, Роланд Мюллер
Создатель Дэвид Уэйл, Брайан О, Джош Аппелбаум
Эпичный фантастический боевик расскажет историю чудом выживших элитных агентов Мэйсона Кейна и Нади Сингх, которые пытаются восстановить свою память, стёртую после того, как распалась их независимая международная шпионская организация «Цитадель».
Братья Руссо продолжают настаивать на актёрском таланте Приянки Чопры, но делают это не очень убедительно. Так или иначе супердорогой экшен с Ричардом Мэдденом и Стэнли Туччи от Amazon всё ещё жив, хоть не совсем понятно, почему.
Четверг, 7 мая
В ролях Том Бёрк, Стив Куган, Том Хьюз
Сотрудники таможни внедряются под прикрытием в самые опасные наркокартели Великобритании после захватывающего криминального расследования, основанного на обширных исследованиях и интервью с участниками сверхсекретной операции.
В главных ролях Том Бёрк («Страйк»), Хейли Сквайрс («Ночной администратор») и Шарлотта Ричи («Ты»).
В ролях Shannon Gisela, Brittany Adebumola, Dylan Jackson, Gerardo Celasco, Марта Милан, Эдвард Джеймс Олмос
Для Этты Тайгер Джонз торговля наркотиками — семейное дело. Но когда её семью убивают у неё на глазах, Этта решает отомстить за своих родственников. Одновременно она создаёт свою собственную семью, что и запускает её путь от бесправной сироты до самой влиятельной криминальной королевы Южной Флориды.
Сериал от создателя «Озарка» и сценариста «Декстера». В ролях сплошь малоизвестные личности во главе с Шеннон Гизелой.
драма, триллер
В ролях Дерек Мио, Кики Сукэдзанэ, Наоко Мори, Мики Ишикава, Шинго Усами, Джордж Такеи и Кристина Родло
Создатель Дэвид Кайганич
Сверхъестественная полуисторическая хоррор-антология, каждый сезон которой вдохновлён какой-либо печально известной или загадочной реальной исторической трагедией.
Пеппер, грузчик со вспыльчивым характером, застрял в психиатрической больнице Нью-Хайда, где ему приходится иметь дело с враждебно настроенными пациентами, секретами и сверхъестественным существом (Дьяволом). В главной роли в этот раз — Дэн Стивенс («Легион», «Аббатство Даунтон»).
