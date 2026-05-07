Новые сериалы недели: продолжение «Гордости и предубеждения» и спецэпизод «Медведя»

Мэри выходит из тени своих сестер, чтобы найти себя, и отправляется в путешествие из Меритона в Лондон и Озерный край. Ее стремление к независимости приводит к неожиданной истории любви в Англии эпохи Регентства.

Хотели вы того или нет, но писательница Дженис Хэдлоу написала продолжение романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» про некрасивую сестру Беннетт, ведь она тоже заслуживает право на любовь и, очевидно, экранное время. Критики, понятное дело, уже рассыпаются в восторгах.

Из известных имён тут молодой Мориарти Донал Финн, Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), Райан Сэмпсон («Голяк») и Индира Варма («Игра престолов»), а главную роль исполняет Элла Брукколери, эпизодически мелькнувшая в «Бриджертонах».