Райан Мёрфи показал жуткий постер 10 сезона «Американской истории ужасов»

Создатель знаменитой хоррор-антологии «Американская история ужасов» порадовал своих подписчиков свежим обновлением галереи сериала — в своём твиттере Райан Мёрфи опубликовал жуткий постер десятого сезона с подзаголовком «Двойной сеанс». Премьера новой телеглавы состоится 25 августа на кабельном канале FX.

Судя по всему, плакат представляет монстров обоих сюжетов в рамках одного сезона. Героям одной истории придётся иметь дело с зубастыми обитателями прибрежного городка, предположительно, выходящими из моря, а персонажам второй предстоит столкнуться с пришельцами из космоса.

В десятом сезоне снимаются Маколей Калкин, Кэти Бейтс, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Анджелика Росс, Финн Уиттрок и Адина Портер.