«Академия» Айзека Азимова получила дату выхода

Потоковый сервис Apple TV+ не спешит с объявлением даты выхода своей амбициозной экранизации «Академии» Айзека Азимова, однако ситуацию прояснило электронное письмо, разосланное подписчикам цифровой платформы, у которых в скором времени завершается период бесплатной подписки. В письме среди грядущих релизов Apple TV+ значится «Академия» — её премьеру видеосервис обещает в сентябре.

Осталось дождаться точной даты. Впереди два с лишним месяца, в течение которых ожидается релиз как минимум одного полноценного трейлера.

Над фантастическим эпиком по культовой книжной серии Азимова работают шоураннер Дэвид Гойер («Человек из стали») и режиссёр Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»). Актёрский состав возглавляют Джаред Харрис и Ли Пейс.