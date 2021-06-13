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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Фантастический эпик «Видеть» с Джейсоном Момоа продлён на третий сезон

Портал Deadline сообщает, что потоковый сервис Apple TV+, показавший на этой неделе тизер второго сезона эпической постапокалиптики «Видеть», втихаря продлил её на третий сезон, съёмки которого прямо сейчас идут в окрестностях Торонто. Очевидно, снимать третий сезон вслед за вторым решили из-за вызванного эпидемией производственного хиатуса и загруженного съёмочного графика исполнителя главной роли Джейсона Момоа.

К слову, шоураннером стартующего 27 августа продолжения не зря значится соавтор «Банши» и «Воина». Наверняка именно благодаря Джонатану Тропперу во втором сезоне задействованы Хун Ли и Оливия Ченг. Актёрский состав проекта также пополнили Том Мисон («Сонная лощина»), Иден Эпштейн («Сладкая горечь»), Дэвид Хьюлетт («Восстание планеты обезьян») и Тамара Тюни («24 часа»).

Во втором сезоне также снимаются Дэйв Батиста, Элфри Вудард, Гера Хилмар, Сильвия Хукс, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер и Эдриан Пол. Главным сценаристом сериала выступает его создатель Стивен Найт («Острые козырьки», «Табу»). В команду режиссёров входит Фрэнсис Лоуренс («Я — легенда»). Троппер, Найт и Лоуренс также числятся исполнительными продюсерами проекта.

Теги
ВидетьДжейсон МомоаApple TV+
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