Съёмки второго сезона «Теда Лассо» подошли к концу

Прошлогодняя палочка-выручалочка под названием «Тед Лассо», зарядившая сидевших на вынужденном карантине зрителей добром и оптимизмом, преодолела важный этап, завершив съёмки своего второго сезона. Впереди постпроизводство и относительно скорое возвращение — свежие эпизоды стартуют на потоковом сервисе Apple TV+ 23 июля.

Новости с лондонских производственных полей сообщил в своём твиттере соавтор проекта и невозмутимый тренер-бородач Брендан Хант.

Season 2 of Ted Lasso... has wrapped. Big exhale. Final weekend in London commence!