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Съёмки второго сезона «Теда Лассо» подошли к концу

Прошлогодняя палочка-выручалочка под названием «Тед Лассо», зарядившая сидевших на вынужденном карантине зрителей добром и оптимизмом, преодолела важный этап, завершив съёмки своего второго сезона. Впереди постпроизводство и относительно скорое возвращение — свежие эпизоды стартуют на потоковом сервисе Apple TV+ 23 июля.

Новости с лондонских производственных полей сообщил в своём твиттере соавтор проекта и невозмутимый тренер-бородач Брендан Хант.

Прошлой осенью многосерийная футбольная комедия с Джейсоном Судейкисом получила официальное продление на третий сезон, и к всеобщей радости, впереди ещё много нерассказанных историй об игроках, тренерах и руководстве знаменитого клуба «Ричмонд».

Теги
Тед Лассо
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