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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Сплит» от Apple TV+: Том Холланд сыграет преступника Билли Миллигана в драме «Переполненная комната»

Кому-то не дают покоя лавры Джеймса Макэвоя, лихо отыгравшего сразу нескольких персонажей в «Сплите» и «Стекле» М. Найта Шьямалана. Том Холланд расширяет своё сотрудничество с Apple TV+ и после наркодрамы братьев Руссо «По наклонной» вновь сыграет парня с крупными психологическими проблемами — на этот раз в многосерийном проекте видеосервиса «Переполненная комната».

Многосерийная антология, вдохновлённая реальными историями о психических расстройствах, посвятит своё 10-серийный первый сезон, пожалуй, известнейшему преступнику с диссоциативным расстройством идентичности Билли Миллигану. Холланду придётся попотеть, изображая главного героя истории, в котором умещались 24 полноценных личности. Основой для сюжета послужит вышедший в 1981 году биографический роман Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана».

Холланд к тому же числится исполнительным продюсером сериала совместно с Акивой Голдсманом («Игры разума», «Грань»).

Теги
Переполненная комнатаТом Холланд
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45Лазер-шоу «Три дебила» – 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
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