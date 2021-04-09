Анна Болейн и её венценосный супруг Генрих VIII на свежем кадре британского исторического триллера

В сети появился свежий промо-арт мини-сериала «Анна Болейн» — на кадре из трёхсерийного исторического триллера изображена известная феминистка Анна Болейн (Джоди Тёрнер-Смит) и её супруг — король Генрих VIII в исполнении Марка Стэнли («Игра престолов»). Фото навевает грусть, но грядущей экзекуцией пока не веет.

Сюжет поведает о последних месяцах жизни печально известной супруги Генриха VIII, боровшейся с патриархатом тюдоровской Англии, стремившейся обеспечить будущее своей дочери Елизаветы и отчаявшейся родить наследника престола.

В мини-сериале также задействованы Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд. Сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тёрнер, срежиссировала все три серии Линси Миллер.