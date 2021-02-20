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Чернокожая Анна Болейн при параде на свежем кадре психологического триллера о борьбе с патриархатом

На просторах сети появился свежий промо-кадр из поражающего своей достоверностью исторического триллера «Анна Болейн». На новом снимке главная героиня в исполнении Джоди Тёрнер-Смит («Квин и Слим») выглядит чуточку торжественнее и увереннее в себе, чем на откровенно траурном предыдущем фото. Трёхсерийным проектом занимается британский Channel 5.

Кадры из сериала «Анна Болейн»

Расово разнообразный психологический триллер поведает о последних месяцах жизни Анны Болейн — печально известной второй супруги короля Англии Генриха VIII. Сюжет, посвящённый борьбе королевы-консорта с патриархальным укладом тюдоровской эпохи, расскажет о её стремлении обеспечить будущее своей дочери Елизаветы и осознании собственного бессилия в попытках родить королю сына-наследника.

В мини-сериале также снимаются Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд. Сценарий написала дебютантка Ив Хеддервик Тёрнер, режиссирует все три эпизода Линси Миллер. Даты выхода у мини-сериала пока нет, на премьера планируется в конце года.

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