Джина Карано обвинила Disney в травле: «Если я прогнусь, им всё сойдёт с рук»

Если вы думали, что после увольнения из «Мандалорца» и публичного порицания Джина Карано уйдёт в тень, то вы не совсем понимаете, что из себя представляет Джина Карано. Актриса не намерена сдаваться без боя и собирается разворошить осиное гнездо под названием Disney:

Я через многое прошла и сейчас многое вижу очень чётко — травлю, которая имеет место, я уже видела её раньше. Я не единственная, кто подвергся травле этой компании. Я бы могла поделилась историей, которая перевернёт всё с ног на голову, но тогда я сдам друга. Все боятся потерять работу. Я чувствовала, что на меня охотятся Disney, Lucasfilm, определённые люди в компании… Пару недель назад они наняли художника, чтобы тот удалил моего персонажа и поместил вместо него другого. Фанаты Кары Дюн был возмущены: «Почему просто не добавить персонажа? Зачем кого-то убирать? Джину увольняют?». Джина Карано, бесстрашная

Так что, хоть актриса и узнала об увольнении одновременно со всем остальным миром — из соцсетей, — это не стало для неё сюрпризом. Всё точки над i расставило письмо, случайно отправленное ей одним из сотрудников студии.

Мне по ошибки прислали email, который многое разъяснил. Так что я всё знаю: знаю, что они наблюдали за мной, знаю, что были люди, которые сражались за меня, но победили в итоге не они.

По её словам, на съёмках царила нездоровая атмосфера — она чувствовала враждебное отношение к себе на почве политически взглядов, в то время как остальные могли высказывать всё, что хотят.

Также Карано дала ответ на волнующий всех вопрос — почему она продолжала гнуть свою линию, если знала, что тучи сгущаются? Всё просто — она просто не могла прогнуться: