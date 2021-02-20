 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Кошмарный Джокер Джареда Лето на эксклюзивных кадрах из «Лиги справедливости» Зака Снайдера Объявлена дата выхода Subverse — нашумевшего порно-ответа Mass Effect Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера» Тайваньская рейтинговая ассоциация подтвердила существование сборника The Great Ace Attorney Chronicles World's End Club — тизер Switch-версии новой игры от авторов Zero Escape и Ever 17
19
КИНО
СЕРИАЛЫ
1 620
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джина Карано обвинила Disney в травле: «Если я прогнусь, им всё сойдёт с рук»

Если вы думали, что после увольнения из «Мандалорца» и публичного порицания Джина Карано уйдёт в тень, то вы не совсем понимаете, что из себя представляет Джина Карано. Актриса не намерена сдаваться без боя и собирается разворошить осиное гнездо под названием Disney:

Я через многое прошла и сейчас многое вижу очень чётко — травлю, которая имеет место, я уже видела её раньше. Я не единственная, кто подвергся травле этой компании. Я бы могла поделилась историей, которая перевернёт всё с ног на голову, но тогда я сдам друга. Все боятся потерять работу.

Я чувствовала, что на меня охотятся Disney, Lucasfilm, определённые люди в компании… Пару недель назад они наняли художника, чтобы тот удалил моего персонажа и поместил вместо него другого. Фанаты Кары Дюн был возмущены: «Почему просто не добавить персонажа? Зачем кого-то убирать? Джину увольняют?».

 
Джина Карано, бесстрашная

Так что, хоть актриса и узнала об увольнении одновременно со всем остальным миром — из соцсетей, — это не стало для неё сюрпризом. Всё точки над i расставило письмо, случайно отправленное ей одним из сотрудников студии.

Мне по ошибки прислали email, который многое разъяснил. Так что я всё знаю: знаю, что они наблюдали за мной, знаю, что были люди, которые сражались за меня, но победили в итоге не они.

По её словам, на съёмках царила нездоровая атмосфера — она чувствовала враждебное отношение к себе на почве политически взглядов, в то время как остальные могли высказывать всё, что хотят.

Также Карано дала ответ на волнующий всех вопрос — почему она продолжала гнуть свою линию, если знала, что тучи сгущаются? Всё просто — она просто не могла прогнуться:

Я была готова уйти в любой момент, потому что видела, как это произошло уже со многими людьми. Когда начинается травля, и на тебя направляют пушку, ты понимаешь, что это просто вопрос времени. И я решила, что останусь верна себе.

Они не могут продолжать делать это, не могут заставлять людей так чувствовать себя… Если я прогнусь, этим компаниям, привыкшим врать, всё сойдёт с рук. Они продолжат врать и делать это с другими людьми. Так что я не собираюсь сдаваться без боя.

Темы
 
Мандалорец
 
Мурз Котейкин
Лучший комментарий
+20

Дама, которая не боится мышей
Комментарии (19)

Ещё на эту тему

40Джина Карано наносит ответный удар: актриса готовит новый фильм и призывает не сгибаться перед «тоталитарной толпой» 51Об увольнении из «Мандалорца» Джина Карано узнала из соцсетей 160Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях

Тоже интересно

14Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа 26«Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии 4Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин 14Мужская мечта: Эмма Стоун сыграет одержимую сексом женщину с мозгами ребёнка 4Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider

Далее на КГ

6
Радость простого боевика: над небом Лос-Анджелеса схлестнутся два вертолёта
 8
Скандальный и отменённый режиссёр Бретт Рэтнер возвращается в кино с биографической лентой про Milli Vanilli
 0
«Конёк-Горбунок» готовится заработать много денег за продолжительные выходные
 10
ЕВА-412: Засосать её конфетку
 11
Diablo IV — трейлер разбойницы
 9
Blizzard Arcade Collection возвращает 16-битную классику: The Lost Vikings, Rock N Roll Racing и Blackthorne
 12
Diablo II возвращается... и не только на PC
 0
«Я побрился. Затем привел домой старшеклассницу» — полноценный трейлер аниме о непростой жизни школьницы со сломанным моральным компасом
 9
Джонатан Такер изучает великую аномалию в трейлере фантастики «Обломки» от продюсера «Грани будущего»
 9
Степпенвулф крупным планом и ранний дизайн Киборга из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Объявлена дата выхода Subverse — нашумевшего порно-ответа Mass Effect
 
Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
Сериалы Продюсеры «Тьмы» презентуют новую фантастику. Netflix показал трейлер эпика «Племена Европы»
 
Слишком хорошо, чтобы быть правдой — вышел первый трейлер «Мортал Комбат»
 
Игры Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску
 
Хищник против Гендерных Стереотипов. Это будет пострашнее схватки с Чужими
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

21 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
23 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 450: Конь Юлий и молчаливый Николас Кейдж
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – 356: Нежное введение в лесбиянство
 
10ЕВА – 412: Засосать её конфетку
 
20Телеовощи – 379: Большая премьера
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru