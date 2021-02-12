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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джина Карано наносит ответный удар: актриса готовит новый фильм и призывает не сгибаться перед «тоталитарной толпой»

С момента публичного изгнания Джины Карано из проектов Lucasfilm прошло чуть больше суток, и актриса дала свой ответ на действия медиакорпорации. И это не извинения. Карано объявила о своём новом проекте — полнометражной картине, в производстве которой поучаствует на правах создателя и продюсера. В этом творческом начинании актрису всячески поддерживает вебплатформа The Daily Wire.

The Daily Wire помогает осуществиться моей мечте — создать и спродюсировать мой собственный фильм. Я взывала, и мои молитвы были услышаны. Я шлю сигнал надежды всем, кто живёт в страхе быть списанным со счетов тоталитарной толпой. Я только-только начала использовать свой голос, который звучит свободнее, чем когда-либо прежде, и я надеюсь, что это вдохновит других сделать то же самое. Они не могут покончить с нами, если мы сами им этого не позволим.

 
Джин Карано, не сдаётся

Карано сыграет главную роль в фильме, над которым также поработает как создатель и продюсер. А ещё в команду продюсеров картины войдёт Даллас Зонньер («Закатать в асфальт», «Костяной томагавк»). Полнометражный проект разрабатывается в рамках инициативы вебсайта по формированию собственного отдела развлекательного контента. Подробности пока держатся в секрете.

Сооснователь The Daily Wire Бен Шапиро невероятно рад такому сотрудничеству.

Мы счастливы поработать с Джиной Карано — невероятным талантом, брошенным Disney и Lucasfilm за оскорбление авторитарного левого Голливуда. Daily Wire намерен предоставить альтернативу не только аудитории, но и творцам, которые отказались склоняться перед толпой.

Мы жаждем дарить талант Джины американцам, которые её любят, и в той же мере жаждем показать Голливуду: если он продолжит расправляться с теми, кто мыслит иначе, он сам поможет нам построить X-wing, который уничтожит его «Звезду Смерти».

 
Бен Шапиро, мастер аналогий
 
seb
Лучший комментарий
+20

Джони Деппа и Арми Хаммера на главные роли, Менсона в композиторы, Трампу камео. Кино будет запрещено и проклято, а мы будем смотреть с удовольствием.
Комментарии (15)

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