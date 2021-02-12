Джина Карано наносит ответный удар: актриса готовит новый фильм и призывает не сгибаться перед «тоталитарной толпой»

С момента публичного изгнания Джины Карано из проектов Lucasfilm прошло чуть больше суток, и актриса дала свой ответ на действия медиакорпорации. И это не извинения. Карано объявила о своём новом проекте — полнометражной картине, в производстве которой поучаствует на правах создателя и продюсера. В этом творческом начинании актрису всячески поддерживает вебплатформа The Daily Wire.

The Daily Wire помогает осуществиться моей мечте — создать и спродюсировать мой собственный фильм. Я взывала, и мои молитвы были услышаны. Я шлю сигнал надежды всем, кто живёт в страхе быть списанным со счетов тоталитарной толпой. Я только-только начала использовать свой голос, который звучит свободнее, чем когда-либо прежде, и я надеюсь, что это вдохновит других сделать то же самое. Они не могут покончить с нами, если мы сами им этого не позволим. Джин Карано, не сдаётся

Карано сыграет главную роль в фильме, над которым также поработает как создатель и продюсер. А ещё в команду продюсеров картины войдёт Даллас Зонньер («Закатать в асфальт», «Костяной томагавк»). Полнометражный проект разрабатывается в рамках инициативы вебсайта по формированию собственного отдела развлекательного контента. Подробности пока держатся в секрете.

Сооснователь The Daily Wire Бен Шапиро невероятно рад такому сотрудничеству.