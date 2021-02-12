Звёзды сериала «ВандаВижн» продолжают обещать невероятные открытия в сериале

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий ролик о создании многосерийного ситкома «ВандаВижн», где слово предоставили участникам основного актёрского состава Полу Беттани, Элизабет Олсен и Кэтрин Хан, которые поделились своими восторгами от работы в проекте. Актёры и режиссёр сериала Мэтт Шекман обещают, что все ожидания поклонников MCU оправдаются в финале сериала.

Фантастическая смесь супергероики, комедии, драмы и триллера рассказывает о медленно, но верно разрушающейся идиллической «реальности», где после событий «Мстителей: Финала» жили Ванда Максимофф (Олсен) и её возлюбленный Вижн (Беттани).