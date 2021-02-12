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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Барри Аллен и его команда на постере седьмого сезона «Флэша»

Телеканал The CW опубликовал официальный постер седьмого сезона сериала «Флэш», где помимо центрального персонажа в героической позе запечатлены все основные герои истории. Многосерийная супергероика уже успела обзавестись восьмым сезоном и — кто знает? — возможно, это ещё не предел. Сериал шоураннера Эрика Уоллеса («Волчонок») возвращается на экраны 2 марта.

В продолжении сверхбыстрого Барри Аллена (Грант Гастин) ждёт очередная фантастическая драма, ведь его супруга Айрис Уэст-Аллен (Кэндис Паттон) заточена в Зеркальной вселенной, и главный герой, страдающий от истощения супергеройских сил, никак не может её оттуда вызволить. Но, как обещает официальный твиттер-аккаунт сериала, любовь в конце концов одолеет тьму.

Постеры сериала «Флэш»
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Галерея Флэш
Комментарии (1)

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