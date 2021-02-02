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Беги, Барри, беги! Вышел свежий трейлер седьмого сезона «Флэша»

Телеканал The CW опубликовал свежий минутный трейлер седьмого сезона сериала «Флэш» — супергероические приключения знаменитого любителя высоких скоростей, щедро приправленные драмой, продолжатся 2 марта.

В седьмом сезоне многосерийной супергеройской драмы по вселенной «Стрелы» Грега Берланти Барри Аллену (Грант Гастин) предстоит важнейшая миссия в его жизни — спасти из Зеркальной вселенной свою супругу Айрис Уэст-Аллен (Кэндис Паттон).

За сериал отвечает шоураннер Эрик Уоллес («Волчонок»).

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Видео Флэш
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