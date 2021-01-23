Почти «Человек из стали»: вышел свежий трейлер драмы «Супермен и Лоис»

Телеканал The CW выкатил второй минутный трейлер многосерийной супергеройской драмы «Супермен и Лоис» о непростых фермерах из Канзаса. История о семейной паре Кларка Кента (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок) начнётся с двухсерийной премьеры 23 февраля.

Судя по трейлеру, о супергеройской природе своего отца сыновья Супермена узнают уже будучи подростками. Наверняка именно тогда относительно спокойной семейной жизни обитателей Смолвиля окончательно придёт конец. Главные герои, конечно, не планируют прекращать борьбу со злом и несправедливостью. Беспокойства им добавляют мысли о том, унаследуют ли их дети сверхспособности отца.