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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Два часа счастья: «Супермен и Лоис» порадуют расширенной премьерой и фильмом о создании

«Супермен и Лоис» — новый супергеройский сериал от телеканала The CW выходит уже 23 февраля. Многосерийная драма с Тайлером Хэклином и Битси Таллок в главных ролях поведает о новых приключениях Кларка Кента и Лоис Лейн — женатых и с детьми. И стартует она не абы как, а расширенным полуторачасовым эпизодом. Возрадуемся!

А если вам всё ещё будет мало, после премьеры покажут получасовой документальный фильм Superman & Lois: Legacy of Hope. Зрителей порадуют фрагментами будущих серий, интервью с актёрами и создателями, а также особыми гостями, рассуждающими о наследии Человека из стали. Ждём Брэндана Рута?

К сожалению, столь увесистая бочка мёда не обойдётся без ложки дёгтя. Новый супергеройский хит The CW отодвинет горячо ожидаемую премьеру седьмого сезона «Флэша» с 23 февраля аж на 2 марта.

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